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Хавбек сборной Австрии винит самого себя и команду за неутешительный результат со Словенией

Лига наций УЕФА
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Хавбек сборной Австрии винит самого себя и команду за неутешительный результат со Словенией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Австрии упустила возможность занять первое место в группе, сыграв дома вничью со Словенией (1:1). Подопечные Ральфа Рангника не реализовали немало возможностей у ворот соперника и полузащитник команды Марсель Забитцер отмечает, что они сами виноваты в таком негативном результате.

"Это была разница в классе, мы играли на высоком уровне в течение длинных отрезков и имели много моментов для взятия ворот. Их гол появился ниоткуда из-за одной из наших ошибок. Мы можем винить лишь самих себя в том, что не забили, поскольку обычно после 60 или 65 минут должно быть 2:0 или 3:0. А 1:0 - это опасный результат", - цитирует Забитцера Kronen Zeitung.

Добавим, что сборная Австрии будет соревноваться в стыковых матчах за попадание в дивизион А с командой, которая займет третье место этой лиги.

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Австрия Марсель Забитцер
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Источник:
Kronen Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
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