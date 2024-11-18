  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Капитан сборной Германии не сыграет в ближайшем матче Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан сборной Германии не сыграет в ближайшем матче Лиги наций

Лига наций УЕФА

Ситуация в таблице позволяет

Капитан сборной Германии не сыграет в ближайшем матче Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих с высокой долей вероятности пропустит выездной поединок 6 тура Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker.

По информации источника, у Йозуа нет травмы, но учитывая плотный график матчей до Рождества и необходимость предоставления практики Бенджамину Хенриксу, ему будет предоставлен отдых.

Напомним, Германия встретится с Венгрией завтра, 19 ноября. По итогам 5 туров "Бундестим" обеспечил себе первое место в своей группе, набрав 13 очков.

По теме
yellow-arrow
"Этого окажется недостаточно". Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Албанией
yellow-arrow
Швеция - Азербайджан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Албания - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Германия Венгрия Лига Наций Йозуа Киммих
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости