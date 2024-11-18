Капитан сборной Германии не сыграет в ближайшем матче Лиги наций

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих с высокой долей вероятности пропустит выездной поединок 6 тура Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker.

По информации источника, у Йозуа нет травмы, но учитывая плотный график матчей до Рождества и необходимость предоставления практики Бенджамину Хенриксу, ему будет предоставлен отдых.

Напомним, Германия встретится с Венгрией завтра, 19 ноября. По итогам 5 туров "Бундестим" обеспечил себе первое место в своей группе, набрав 13 очков.