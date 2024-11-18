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Капитан сборной Германии не сыграет в ближайшем матче Лиги наций
Ситуация в таблице позволяет
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Германии Йозуа Киммих с высокой долей вероятности пропустит выездной поединок 6 тура Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker.
По информации источника, у Йозуа нет травмы, но учитывая плотный график матчей до Рождества и необходимость предоставления практики Бенджамину Хенриксу, ему будет предоставлен отдых.
Напомним, Германия встретится с Венгрией завтра, 19 ноября. По итогам 5 туров "Бундестим" обеспечил себе первое место в своей группе, набрав 13 очков.
Although he's not injured, Joshua Kimmich is likely to be given a rest against Hungary on Tuesday with a view to the upcoming crowded schedule until Christmas and also to give Benjamin Henrichs a chance [@kicker] pic.twitter.com/SR2Jl9MCQH— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 17, 2024
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