  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер сборной Норвегии планирует улучшить игру в защите на следующий год
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Норвегии планирует улучшить игру в защите на следующий год

Лига наций УЕФА

Сейчас рулевой наслаждается моментом

Тренер сборной Норвегии планирует улучшить игру в защите на следующий год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера сборная Норвегии разгромила Казахстан со счетом 5:0. Благодаря осечке австрийцев, скандинавы заняли первое место в своей группе и вышли в дивизион А. Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен отметил, что несмотря на такой положительный результат, его команде еще есть над чем работать.

"Мы собираемся наслаждаться этим [выходом в элитный дивизион]. Затем будет жеребьевка перед тем, как мы сыграем в марте или июне. Сейчас много шума, поэтому я не могу думать об этом сейчас. Я всегда говорил, что мы должны стать лучше в собственной штрафной площадке и вокруг нее. Мы должны уметь справляться с давлением, которое оказывается на нас. Это финальный свисток, а мы еще не готовы. Нам нужно лучше защищаться. Часто последняя треть является самой тяжелой, но мы решили эту проблему. Это не имеет ничего общего с тем, финишируем ли мы первыми, вторыми или третьими в этой группе, но мы должны быть способны выдержать давление", - заявил Столе Сольбаккен.

Отметим, что сборная Норвегии впервые в истории будет играть в дивизионе А Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
"Этого окажется недостаточно". Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча с Албанией
yellow-arrow
Швеция - Азербайджан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
yellow-arrow
Албания - Украина: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Норвегия Столе Сольбаккен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
vg.no
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости