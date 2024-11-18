Тренер сборной Норвегии планирует улучшить игру в защите на следующий год

Вчера сборная Норвегии разгромила Казахстан со счетом 5:0. Благодаря осечке австрийцев, скандинавы заняли первое место в своей группе и вышли в дивизион А. Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен отметил, что несмотря на такой положительный результат, его команде еще есть над чем работать.

"Мы собираемся наслаждаться этим [выходом в элитный дивизион]. Затем будет жеребьевка перед тем, как мы сыграем в марте или июне. Сейчас много шума, поэтому я не могу думать об этом сейчас. Я всегда говорил, что мы должны стать лучше в собственной штрафной площадке и вокруг нее. Мы должны уметь справляться с давлением, которое оказывается на нас. Это финальный свисток, а мы еще не готовы. Нам нужно лучше защищаться. Часто последняя треть является самой тяжелой, но мы решили эту проблему. Это не имеет ничего общего с тем, финишируем ли мы первыми, вторыми или третьими в этой группе, но мы должны быть способны выдержать давление", - заявил Столе Сольбаккен.

Отметим, что сборная Норвегии впервые в истории будет играть в дивизионе А Лиги наций.