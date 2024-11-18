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Швеция - Азербайджан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Швеция - Азербайджан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.2024 ⋊ Лига наций на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра состоится матч Швеция - Азербайджан. Хозяева поля не проигрывают в пяти матчах подряд, тогда как азербайджанцы не побеждают в пяти матчах. В игре шестого тура подопечные Фернанду Сантуша попытаются одолеть непобедимую сборную Швеции.
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Добавим, что Швеция и Азербайджан провели между собой пять матчей в истории. Швеция выиграла четыре, а азербайджанцы - один.
Лига Наций. Группа С1. 6 тур
19 ноября. 21:45. Швеция, Стокгольм "Френдс Арена"
Главный арбитр: Рачковский Павел
Прямая трансляция: Megogo Футбол 8
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