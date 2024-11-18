Форвард Бельгии просит прекратить местную прессу критиковать свою сборную

Бельгия переживает сложный период, а местные СМИ не устают критиковать национальную сборную. Страдая от травм, "красные дьяволы" в воскресенье проиграли Израилю (1:0). Несмотря на такие плохие результаты, Доди Лукебакио просит прекратить критику к сборной.

"Вы слишком негативно настроены. Вы думаете, что мы не хотим выигрывать такие игры? Конечно, хотим. Мы были близки к тому, чтобы победить такие великие команды, как Франция и Италия. Несколько деталей решили иначе. Если бы мы выиграли, вы бы говорили что-то другое. Но сейчас вы слышите и читаете о нас только негатив. Это должно прекратиться", - цитирует Лукебакио Foot Mercato.

Добавим, что сборная Бельгии с 4 очками заняла третье место в своей группе Лиги наций и будет бороться в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе А.