  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Чехия – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чехия – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Повторит ли команда Саньйоля подвиг первого матча?

Чехия – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первую игру между этими соперниками в сентябре чехи предпочли бы не вспоминать. Тогда заряженная команда Грузии после Евро просто сокрушила своего соперника. Однако нужно понимать, что запал уже не тот и некоторое время все же прошло.

Как бы там ни было, но Грузия была бы не против повторить подобный счет, вопрос лишь в том, найдут ли они внутри себя тот самый огонь, который руководил ими несколько месяцев назад.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 19 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Favbet
1.78
3.70
4.80
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Чехия — Грузия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Албания - Украина: вспомните стартовый состав сине-желтых в товарищеском матче против албанцев 2018 года? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
"Нам нужно провести один из лучших матчей". Главный тренер Албании прокомментировал матч против Украины
yellow-arrow
Ван Дейк и де Йонг покинули расположение сборной Нидерландов
Грузия Чехия Вилли Саньоль Лига Наций Где смотреть футбол Иван Гашек
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости