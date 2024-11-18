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Чехия – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Повторит ли команда Саньйоля подвиг первого матча?
Getty Images / Global Images Ukraine
Первую игру между этими соперниками в сентябре чехи предпочли бы не вспоминать. Тогда заряженная команда Грузии после Евро просто сокрушила своего соперника. Однако нужно понимать, что запал уже не тот и некоторое время все же прошло.
Как бы там ни было, но Грузия была бы не против повторить подобный счет, вопрос лишь в том, найдут ли они внутри себя тот самый огонь, который руководил ими несколько месяцев назад.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 19 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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