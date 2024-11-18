Чехия – Грузия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Первую игру между этими соперниками в сентябре чехи предпочли бы не вспоминать. Тогда заряженная команда Грузии после Евро просто сокрушила своего соперника. Однако нужно понимать, что запал уже не тот и некоторое время все же прошло.

Как бы там ни было, но Грузия была бы не против повторить подобный счет, вопрос лишь в том, найдут ли они внутри себя тот самый огонь, который руководил ими несколько месяцев назад.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 19 ноября.

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