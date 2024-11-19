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Чехия – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Ждем свершений от команды Гашека в пользу Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, для того, чтобы вообще украинским болельщикам смотреть на результат этого матча, надо самим обыгрывать Албанию, иначе нет никакого смысла. Но наблюдая за тем матчем, все равно периодически болельщики будут переключать на игру в Чехии, чтобы посмотреть, все ли там идет хорошо.
Хорошо - это когда команда Ивана Гашека не проигрывает. И получится ли у нее это сделать? Увидим совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 19 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Лига Наций. Лига В. Группа 1. Шестой тур
19 ноября. 21:45. Оломоуц. "Андрув Стадион"
Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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