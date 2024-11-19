Чехия – Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Конечно, для того, чтобы вообще украинским болельщикам смотреть на результат этого матча, надо самим обыгрывать Албанию, иначе нет никакого смысла. Но наблюдая за тем матчем, все равно периодически болельщики будут переключать на игру в Чехии, чтобы посмотреть, все ли там идет хорошо.

Хорошо - это когда команда Ивана Гашека не проигрывает. И получится ли у нее это сделать? Увидим совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 19 ноября.

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Лига Наций. Лига В. Группа 1. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Оломоуц. "Андрув Стадион"

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Трансляция: Megogo Football 2

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