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Ван Дейк и де Йонг покинули расположение сборной Нидерландов

Лига наций УЕФА

Футболисты не сыграют против Боснии и Герцеговины

Ван Дейк и де Йонг покинули расположение сборной Нидерландов

Фото: FIFA

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Полузащитник Френки де Йонг и центральный защитник Вирджил ван Дейк покинули расположение сборной Нидерландов перед матчем группового этапа Лиги наций против Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Рональд Куман:

"Для Фрэнки и Вирджила будет лучше покинуть расположение команды прямо сейчас. Решение было принято по медицинским показаниям, прежде всего, в интересах игроков".

Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Нидерланды состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.

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Нидерланды Рональд Куман Вирджил ван Дейк Френки де Йонг
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Источник:
Voetbal International
Опубликовал: Екатерина Власова
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