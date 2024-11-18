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Ван Дейк и де Йонг покинули расположение сборной Нидерландов
Футболисты не сыграют против Боснии и Герцеговины
Фото: FIFA
Полузащитник Френки де Йонг и центральный защитник Вирджил ван Дейк покинули расположение сборной Нидерландов перед матчем группового этапа Лиги наций против Боснии и Герцеговины.
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Рональд Куман:
"Для Фрэнки и Вирджила будет лучше покинуть расположение команды прямо сейчас. Решение было принято по медицинским показаниям, прежде всего, в интересах игроков".
Напомним, что матч Босния и Герцеговина - Нидерланды состоится 19 ноября в 21:45 по киевскому времени.
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