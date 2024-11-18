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Известно, когда УЕФА вынесет вердикт по делу матча Румыния - Косово

Лига наций УЕФА
Обновлено

Футбольный орган собирается оштрафовать игроков одной из сборных

Известно, когда УЕФА вынесет вердикт по делу матча Румыния - Косово

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сообщается, что УЕФА вынесет вердикт по делу матча пятого тура Лиги наций в Дивизионе C между Румынией и Косово в конце этой недели или в начале следующей недели.

Читайте такжеМатч между сборными Румынии и Косово приостановлен из-за беспорядков на стадионе. ВИДЕО

Согласно информации от журналиста Эмануэля Росу, источники в УЕФА подтверждают, что игрокам сборной Косова грозят штрафные санкции и возможная дисквалификация за их жесты и провокации, что как раз и привели к хаосу на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

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Напомним, что футболисты сборной Косова прекратили игру в коменсованное арбитром время до второго тайма и ушли в раздевалку из-за беспорядков на стадионе. Счет в матче был 0:0, когда игра была приостановлена.

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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2024 в 20:31
Так а у зв'язку із чим гравці Косова так стали раптом поводитися? Може ні з того ні з сього, чи через те що чаушески кричали сербія?
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2024 в 20:31
Так а у зв'язку із чим гравці Косова так стали раптом поводитися? Може ні з того ні з сього, чи через те що чаушески кричали сербія?
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