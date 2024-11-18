Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, когда УЕФА вынесет вердикт по делу матча Румыния - Косово
Футбольный орган собирается оштрафовать игроков одной из сборных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что УЕФА вынесет вердикт по делу матча пятого тура Лиги наций в Дивизионе C между Румынией и Косово в конце этой недели или в начале следующей недели.
Согласно информации от журналиста Эмануэля Росу, источники в УЕФА подтверждают, что игрокам сборной Косова грозят штрафные санкции и возможная дисквалификация за их жесты и провокации, что как раз и привели к хаосу на "Национальном стадионе" в Бухаресте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что футболисты сборной Косова прекратили игру в коменсованное арбитром время до второго тайма и ушли в раздевалку из-за беспорядков на стадионе. Счет в матче был 0:0, когда игра была приостановлена.
Популярное сейчас
- Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ
- "Что Украине делать в элитном дивизионе?". Леоненко удивил прогнозом на заключительный матч ЛН
- Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
- Подвиг Мамардашвили и неназначенный пенальти. Грузия – Украина. Обзор послематчевой грузинской прессы
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Комментарии 1