Известно, когда УЕФА вынесет вердикт по делу матча Румыния - Косово

Сообщается, что УЕФА вынесет вердикт по делу матча пятого тура Лиги наций в Дивизионе C между Румынией и Косово в конце этой недели или в начале следующей недели.

Согласно информации от журналиста Эмануэля Росу, источники в УЕФА подтверждают, что игрокам сборной Косова грозят штрафные санкции и возможная дисквалификация за их жесты и провокации, что как раз и привели к хаосу на "Национальном стадионе" в Бухаресте.

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Напомним, что футболисты сборной Косова прекратили игру в коменсованное арбитром время до второго тайма и ушли в раздевалку из-за беспорядков на стадионе. Счет в матче был 0:0, когда игра была приостановлена.