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Лига Наций. Польша - Шотландия 1:2. Гол на последних минутах вывел Шотландцев на третье место
Эмоциональный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций. Дивизион А. Группа 1
18 ноября. 21:45. Польша. Варшава. Стадион "Народовый"
Польша — Шотландия, 1:2
Гол: Пентковский 59 — Макгинн 3, Робертсон 90+3.
В сегодняшнем матче сборная Шотландии могла обеспечить себе выход в четвертьфинал Лиги наций. Добавим, что недавно "синие" неожиданно одолели сборную Хорватии - такой результат явно поднял их моральный дух. Между тем сборная Польши переживала не лучший период, и, несмотря на это, они в сегодняшнем матче могли позволить себе и ничью, ведь и ничья, и победа гарантировали бы третье место в таблице.
Польша начала с центра поля, однако быстро потеряла мяч, и он перешел к шотландцам. На третьей минуте Джон Макгинн забил правой ногой. После этого хозяева снова начали с центра поля, но уже контролировали мяч. Пентковский Камиль из команды Польши нанес удар головой, но мяч был заблокирован. Однако Польша недолго удерживали контроль, и мяч плавно перешел к гостям. Овладев мячом, Шотландия пыталась создать что-то опасное у ворот Лукаша Скорупского, но в итоге без изменений в счете.
Шотландцы выполнили угловой на Гилмора, но польский полузащитник спас ворота отбив мяч. Через несколько минут Доак в центре поля прорвался справа и отдал передачу на Дайкса, который пробил в касание, но мяч пролетел мимо ворот. Шотландцы совершили еще несколько атак под конец первого тайма, но мяч неоднократно попадал в каркас ворот. Первый тайм закончился под контролем сборной Шотландии.
Начался второй тайм, и сборная Польши сразу начала показывать, кто является хозяином на поле. Польские игроки высоко прессинговали, и в конце концов они нашли способ сравнять счет. Зелиньский отдал пас на край штрафной площадки, где Пентковский пробил в дальний угол, а Гордон Крейг не отразил удар. Счет на 60-й минуте - 1:1.
После гола поляков шотландцы снова активизировались в атаке. Дайкс Линдон нанес удар по воротам, но Скорупский был на месте. Произошло несколько замен, как у хозяев, так и у гостей. Зелинский получил желтую карточку за остановку Макгинна во время контратаки. Польша полностью отдала игру сборной Шотландии и никак не могла перевести мяч в ворота Гордона Крейга. Робертсон подал мяч Макгинну, но Польша выбила его на угловой. Скопление игроков в синей форме, Маклин нанес удар, но мяч приземлился на сетке ворот. Арбитр добавил 4 минуты матча.
Польша наконец контролировала мяч, но не надолго, шотландцы снова овладели им. Сауттар отобрал мяч и отдал пас на Робертсона, который оказался в полном одиночестве на дальнем фланге. Он нанес удар на 90+3 минуте, и Скорупский не смог отбить мяч. Гол! Сборная Шотландии неожиданно вышла вперед.
Победа подопечных Стивена Кларка - 1:2.
Польша: Лукаш Скорупский, Пентковский, Валюкевич, Кивер Якуб, Каминьский (Тимотеуш Пухач), Шиманьский, Модер Якуб (Бартош Слиш), Зелиньский Петр, Залевский Никола, Букса Адам, Свидерский (Кацпер Урбански).
Шотландия: Гордон Крейг, Ралстон Энтони (Ники Делвин), Сауттар, Хэнли Грант, Робертсон, Гилмор (Стюарт Армстронг), Маклин Кенни, Доак Бен (Райан Кристи), Мактоминай, Макгинн, Дайкс Линдон (Лоуренс Шанкленд).
Предупреждение: Маклин Кенни 31, Райан Кристи 71, Зелиньский Петр79, Букса Адам 90+3, Макгинн 90+5.
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