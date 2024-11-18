Лига наций. Хорватия - Португалия 1:1. Здесь все остались довольны

Лига наций. 6 тур

18.11.2024. Полюд, Сплит

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Хорватия - Португалия 1:1

Хорватия: Ливакович, Шутало, Чалета-Цар, Гвардиол, Перишич (Сучич 58), Модрич (Моро 78), Ковачич (Пашалич 46), Соса (Якич 46), Крамарич, Батурин, Матанович (Будимир 63)

Португалия: Са, Семеду, Араужу (Джало 63), Вейга, Канселу, Отавиу (Консейсау 71), Невес, Витинья, Мендеш (Далот 80), Жоау Феликс, Леау (Силва 71)

Предупреждения: Вейга 90, Силва 90+5

Голы: Гвардиол 65 - Жоау Феликс 33

Последний тур Лиги наций в первой группе Дивизиона А был волнующим для всех команд, кроме Португалии. Команда Мартинеса заблаговременно решили все вопросы и спокойно доигрывала на первом месте. Хорватия, Шотландия и Польша решали судьбу 2-4 мест. Чтобы не учитывать результат параллельной игры, хорватам было достаточно ничьи с португальцами.

Учитывая ситуацию, Мартинес решил отпустить в клубы лидеров - Роналду, Педру Нету и Бернарду Силву. Также дисквалифицирован был Фернандеш. Благодаря этому сегодня у Португалии случилось 3 дебюта: Араужу, Джало и Фабиу Силва.

Половина первого тайма прошла в спокойной атмосфере. Красивые комбинации португальцев радовали глаза, однако опасных моментов не возникало. С 33-й минуты начались изменения. Именно тогда был открыт счет. Длинная передача Витиньи нашла Феликса, который вбегал в свободное пространство. Точный удар, и это 0:1.

Хорватам такой результат не подходил. Поэтому их реакция была понятна. Они сразу понеслись в атаки. Мог забивать Крамарич, но мяч попал в штангу.

Хозяева также создали еще несколько моментов, однако на перерыв ушли с преимуществом в 1 мяч.

Дежавю. Начало второго тайма оказалось таким же, как и начало первого. Позиционный футбол, с минимум рисков и стараниями не форсировать события.

На 65-й минуте хорватам удалось изменить результат на табло. Передача Якича с правого фланга на дальнюю штангу вышла точно на вбегающего Гвардиола. Конечно, защитник переправил кожаного в ворота. Есть вопросы к Семеду, который не уследил за соперником.

Обе команды заметно играли за результатом. Их обеих всё устраивало. Правда, моменты все равно возникали. Помним одну классную возможность у Мендеша, где засейвил Ливакович, а также 2 удара Хорватии. Гости действительно могли даже вырывать победу. Однажды удар Будимира у самых ворот рефлекторно отбил Са, а уже в компенсированное время после выстрела Анте мяч попал в штангу.

Итак, имеем 1:1. Португалия финиширует первой в группе, поэтому будет играть в четвертьфинале. Хорватия, сохраняя второе место, отправляется туда же. Шотландия - третья (ее судьба пока под вопросом). Польша вылетает в дивизион В.