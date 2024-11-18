Лига наций. Сербия – Дания 0:0. Нули в пользу скандинавов

Лига наций, группа А4. 6-й тур

Лесковац, Дубочица

Сербия – Дания 0:0

Сербия и Дания в финальном туре квартета А4 оспаривали последнюю путевку в плей-офф. Первую для обоих в рамках Лиги наций. Славянам нужна была домашняя победа, скандинавам хватало ничьей. Гости ожидаемо вышли играть на удержание, но стартовый план их главного тренера вызвал кучу вопросов.

Брайан Ример на свою вторую игру у руля "алой гвардии" выставил совсем неочевидный гибрид 4-3-3 и 4-4-2. С Юси Поульсеном в роли вингера/флангового таргетмена и Дамсгором в роли левой восьмерки. Миккель при этом в атаке уходил на левый край вместо Поульсена, уходящего в штрафную.

Дольберг при этом заменил Хейлунда на острие. Но два главных сомнения были в следующем – роли Эриксена одного из опорников без мяча (неочевидный вариант для игры от соперника, хотя нужно отметить, что Хейбьерг оказался недоступен).

Второй вопрос – зачем было оставлять Митровича и Влаховича 1 в 1 против центрбеков. Сербы забили всего 3 гола в 5 турах. Но дуэт молчал потому, что доставка мяча была плоха, а их плотно держали. В таких же условиях, как сегодня, они стали проявлять себя и создавать угрозу.

"Орлы" же вышли в классической схеме и сочетаниях игроков. 3-5-2 с активной игрой флангами. Латерали Терзич и Живкович постоянно перегружали защиту 5 в 4. То создавалась ситуация для кросса (особенно когда на край приходил еще и Митрович), то один из латералей на дальней оказывался без прямого опекуна.

Проблем в первом тайме у датчан было полно. Сербы ожидаемо напрягали кроссами и стандартами. Но также хозяева периодически умудрялись убегать в острые контратаки за счет прорывов Влаховича. В дебюте форвард "Ювентуса" после паса Самарджича убежал по правому краю и опасно пробил в дальний угол из-под Вестергора. Минут через 10 Влахович снова открылся в канал между ЛЗ и ЛЦЗ и на этот раз опасно прострелил на Митровича.

Еще один момент у Душана возник момент после выноса Петровича со своей половины. Митрович выиграл второй этаж у Нельссона, Влахо прокинул мимо второго ЦЗ Вестергора и убежал 1 на 1. Вовремя подстраховал Юлманд, на пару с Шмейхелем предотвратив гол. А ведь были еще удары Павловича головой после нескольких корнеров и опаснейший момент Живковича еще на 7-й минуте. Левый латераль Терзич нашел его кроссом на дальней штанге, и уже правый вингбек с метров 6 пробил в Шмейхеля.

После 16:3 по ударах и владении хозяев под 60% Брайан Ример на второй тайм обошелся без кадровых коррективов. Дания в дебюте второго тайма наконец наладила адекватный контроль мяча. Плюс помогло несчастье. Из-за травмы Поульсен ушел с поля, а опорник Норгор появился вместо него. Это разгрузило Эриксена в центре поля, и наконец появилась скорость на обоих флангах. Остроты от гостей было мало, но зато получалось использовать владение в качестве оборонительного инструмента.

Датчане игру успокоили, но сербы все равно время от времени угрожали воротам Шмейхеля. За 15 минут до конца Митрович опасно пробивал головой после подачи Живковича. Влахович имел полумомент после контратаки 2 в 2 (опять оба фулбека оставили ЦЗ на растерзание).

Но "орлы" были предсказуемы в атаке, играли низким темпом и не имели резервов для того, чтобы дожать (не было Йовича, Милинковича-Савича, Костича и Илича). А потому Дания не без проблем, но все же довела игру до нужного им результата. Нули на "Дубочице" в пользу гостей.

Сербия: Петрович – Велькович, Миленкович, Павлович – Живкович (Иванович, 82), Максимович, Гудель (Зделар, 72), Терзич – Самарджич (Максимович, 73) – Митрович, Влахович (Неделькович, 88)

Дания: Шмейхель – Роэрслев, Вестергор, Нельссон, Кристиансен – Эриксен, Юлманд, Дамсгор (Гренбек, 70) – Исаксен (Ольсен, 87), Поульсен (Нергор, 53) – Дольберг (Хейлунд, 70)

Удаление: Павлович 90+4 (вторая ЖК)