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"Все не развалится, если мы не победим". Тренер сборной Германии высказался об игре против Венгрии
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался накануне матча Лиги наций против Венгрии.
"Все не развалится, если мы не победим. Я думаю, что каждый игрок понял, что мы не будем видеться бесчисленное количество раз и что у нас будет не так много игр. У нас нет этого времени, мы должны использовать его здесь. Мы хотели бы показать хорошее выступление для 1000 болельщиков, которые приехали с нами из Германии. Речь идет о продолжении пути, который мы выбрали", - сказал специалист.
Напомним, что завтра 19 ноября состоится матч Венгрия - Германия в рамках шестого тура Лиги наций. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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