"Все не развалится, если мы не победим". Тренер сборной Германии высказался об игре против Венгрии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался накануне матча Лиги наций против Венгрии.

"Все не развалится, если мы не победим. Я думаю, что каждый игрок понял, что мы не будем видеться бесчисленное количество раз и что у нас будет не так много игр. У нас нет этого времени, мы должны использовать его здесь. Мы хотели бы показать хорошее выступление для 1000 болельщиков, которые приехали с нами из Германии. Речь идет о продолжении пути, который мы выбрали", - сказал специалист.