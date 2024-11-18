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"Все не развалится, если мы не победим". Тренер сборной Германии высказался об игре против Венгрии

Лига наций УЕФА

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Все не развалится, если мы не победим". Тренер сборной Германии высказался об игре против Венгрии

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался накануне матча Лиги наций против Венгрии.

"Все не развалится, если мы не победим. Я думаю, что каждый игрок понял, что мы не будем видеться бесчисленное количество раз и что у нас будет не так много игр. У нас нет этого времени, мы должны использовать его здесь. Мы хотели бы показать хорошее выступление для 1000 болельщиков, которые приехали с нами из Германии. Речь идет о продолжении пути, который мы выбрали", - сказал специалист.

Напомним, что завтра 19 ноября состоится матч Венгрия - Германия в рамках шестого тура Лиги наций. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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