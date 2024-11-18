Лига наций. Испания — Швейцария 3:2. Развлекли Канары по полной

Этот матч не имел турнирного значения. Испания ранее гарантировала себе 1-е место, Швейцария — последнее и вылет.

В таких условиях игра все полтора часа имела оттенок карнавала, и это очень правильно, что играли на неизбалованных топ-футболом Канарах. Публика очень помогала игрокам не останавливаться.

Неосновным игрокам, кстати. Обе команды выпустили молодежь.

Касательно событий — Испания открыла счет при полном доминировании. Мората заработал пенальти, Педри не забил, но на добивании подстраховал Ереми Пино.

Швейцария кое-как наладила атаки ближе к перерыву, а моменты пошли во втором тайме. Паредес привозил — Монтейро прорвался через него дважды; один раз не попал, а вот второй сольный проход завершил голом.

Де ла Фуэнте ответил заменами — они освежили немного потерявшую интерес команду, и Брайан Хиль даже обокрал "Нати" прямо в их штрафной, забив второй мяч.

Казалось, это все, финал. Но карнавал не мог так просто закончиться — все только начиналось!

После 80-й минуты ревущая публика увидела еще два пенальти. Первый привез на свои ворота Фабиан Руис, махнувший ногой по сопернику, а не мячу. Когда Зекири забил, приуныли более-менее все на скамейке "Фурии". Сезон-то длинный, сил и так немного, а лучших игроков уже поменяли.

Один только парень не унывал — это Брайан Сарагоса, который лез и лез в дриблинг, пока на 92-й минуте не заставил на себе сфолить. Никаких колебаний — он сам подошел бить пенальти, реализовал его, а затем купался в обожании канарцев.

Браво!

Эффектное завершение идеального года для Испании. 21 официальный матч без поражений, 16 очков из 18 в Лиге наций. А вот у Швейцарии осень совсем не задалась, и уже с нового розыгрыша она будет выступать в дивизионе 2.

6-й тур Лиги наций. Тенерифе. "Элиодоро Родригес Лопес"

Испания — Швейцария — 3:2

Голы: Пино, 32, Хиль, 68, Сарагоса, 90+3 (с пенальти) — Монтейро, 60, Зекири, 85 (с пенальти)

Испания: Ремиро (Роберт Санчес, 46) — Мингеса, Кубарси, Паредес, Гримальдо — Педри (Барриос, 79), Касадо, Фабиан Руис — Пино (Сарагоса, 70), Мората (Саму, 46), Нико Уильямс (Хиль, 60)

Швейцария: Мвого — Эдмилсон, Джемерт, Рикардо Родригес, Мухаим — Фройлер, Джака (Сьерро, 60) — Угринич (Монтейро, 46), Зом (Ридер, 60), Кутеса (Окафор, 72) — Амдуни (Зекири, 46)

Предупреждения: Пино, 62, Сарагоса, 84 — Джемерт, 81