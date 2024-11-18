Лига наций. Румыния – Кипр 4:1. Подопечные Луческу завершают год на положительной ноте

Лига наций, дивизион C

Группа 2, шестой тур

"Национальный стадион" (Бухарест)

Главный арбитр: Лука Пайретто (Италия)

Мирча Луческу и его подопечные провели последний матч в году. По крайней мере, так говорит календарь. В конце вернемся к тому, что показывает реальность. А пока румыны закономерно разгромили гораздо более слабого соперника.

На второй минуте гости пропустили голевую атаку. Более того, мяч в сетку ворот влетел на 68 секунде встречи. Прекрасно ворвался между защитниками Бирлиджа, получил передачу от Михейла и пробил мимо голкипера. Киприоты сразу же посыпались в обороне.

Полное преимущество на поле от румын. Киприоты владели мячом максимум треть игрового времени, и то – вдали от чужих ворот. И за первый тайм ничего интересного не создали. Только смогли пропустить на 42 минуте. Румыны свое количество атак перевели в результат. Здесь даже не столько наступление, сколько прессинг помог. Зажали хозяева соперника в его же штрафной и голкипер ошибся с передачей. Несколько секунд и мяч уже в воротах после удара полузащитника "Кальяри" Резвана Марина.

На второй тайм румыны вышли примерно с таким настроем, как на предыдущий матч против Косово: не пропустить, играть по счету. Не вышло. После прострела в штрафную Дрегушин перехватил мяч, но это вышел пас прямо на Питтаса, который сразу же пробил в правый угол. Шесть минут хватило нападающему после выхода на замену. А их от гостей в перерыве было три.

Румыния снова вернулась к атакующим настройкам. Ну гораздо лучше у нее это получалось, чем "осторожная" игра в обороне. Впоследствии Луческу четыре замены провел, даже голкипера сменил. А на 77 минуте Кипр остался в меньшинстве из-за Лайфиса, который за три минуты заработал две желтые.

И тут гости окончательно поплыли, хотя и имели возможность создать опасность до этого. На 80 минуте Марин оформил дубль благодаря прекрасному удару с лета из-за пределов штрафной после подачи с углового, а через три минуты джокер Луческу Флоринель Коман сделал счет 4:1.

В настоящее время Румыния идет первой с тремя очками отрыва от второго Косово. И даже если в худшем случае для румын им засчитают техническое поражение из-за поведения болельщиков в том недоигранном поединке пятого тура с косоварами, то все равно подопечные Луческу останутся в лидерах благодаря большему количеству забитых. Пока поединок, который был досрочно завершен на 90+3 минуте, остается за кулисами. Но повлиять на итоговый результат квартета он вряд ли сможет. Год для команд завершен.

Румыния – Кипр 4:1

Голы: Бирлиджа 2, Р. Марин 42, 80, Ф. Коман 83 – Питтас 52

Румыния: Нице (Тирновану 67) – Рациу, Дрегушин (Бурке 68), Паскану, Банку – Р. Марин, М. Марин (Ф. Коман 67), Олару (Шут 67) – Хаджи, Бирлиджа, Михейле (Митрице 84)

Кипр: Деметриу – Каро (Антониу 46), Андреу, Лайфис, Коррея – Лоизу, Шполярич (Харалампус 46), Артиматис, Какулис (Питтас 52) – Ционис (Макрис 74), Сотириу (Панайоту 79)

Предупреждения: Каро 16, Антониу 54, Лайфис 74, 77

Удаление: Лайфис 77 (вторая желтая)