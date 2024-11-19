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Лига наций. Жерсон спас ничью для Люксембурга, но это не повлияло на победу в группе Северной Ирландии
Северная Ирландия выиграла группу
Getty Images / Global Images Ukraine
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В первом Болгария принимала Беларусь, и имея преимущество, забили на 13-й, но пропустила на 70-й минуте. Итог – 1:1.
В параллельном поединке Северная Ирландия, которая уже обеспечила себе первое место, позволила себе сыграть вничью с Люксембургом 2:2. При этом, ничью для Люксембурга спас киевлянини Жерсон Родригеш.
Итог группы – Северная Ирландия первая, Болгария вторая, Беларусь на 3-м месте , Люксембург замкнул таблицу.
Болгария - Беларусь 1:1
Голы: Панайотов (13) - Мартиноич (70)
Люксембург - Северная Ирландия 2:2
Голы: Корац (72), Родригеш (75) - Прайс (19), Бредли (50)
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