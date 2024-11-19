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Лига наций. Жерсон спас ничью для Люксембурга, но это не повлияло на победу в группе Северной Ирландии

Лига наций УЕФА

Северная Ирландия выиграла группу

Лига наций. Жерсон спас ничью для Люксембурга, но это не повлияло на победу в группе Северной Ирландии

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол

В Лиге наций в группе С3 прошли матчи заключительного, 6-го тура.

В первом Болгария принимала Беларусь, и имея преимущество, забили на 13-й, но пропустила на 70-й минуте. Итог – 1:1.

В параллельном поединке Северная Ирландия, которая уже обеспечила себе первое место, позволила себе сыграть вничью с Люксембургом 2:2. При этом, ничью для Люксембурга спас киевлянини Жерсон Родригеш.

Итог группы – Северная Ирландия первая, Болгария вторая, Беларусь на 3-м месте , Люксембург замкнул таблицу.

Болгария - Беларусь 1:1

Голы: Панайотов (13) - Мартиноич (70)

Люксембург - Северная Ирландия 2:2

Голы: Корац (72), Родригеш (75) - Прайс (19), Бредли (50)

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