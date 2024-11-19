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Лиги наций. Косово одерживает победу над Литвой, а Сан-Марино обыгрывает Лихтенштейн и повышается в классе

Лига наций УЕФА
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Результаты матчей

Лиги наций. Косово одерживает победу над Литвой, а Сан-Марино обыгрывает Лихтенштейн и повышается в классе

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги наций Косово - Литва (группа С2) и Лихтенштейн - Сан-Марино (D2).

Сборная Косово победила своих соперников, забив один гол на пятой минуте. А тем временем Сан-Марино обыграл Лихтенштейн со счетом 1:3.

Лига наций. Группа С2
Косово - Литва - 1:0
Гол: Яшари 5'
Лига наций. Группа D2
Лихтенштейн - Сан-Марино - 1:3
Голы: Зеле 40' - Лаццари 46', Нанни 66' (П), Голинуччи 76'

В итоге в группе С2 лидирует сборная Румынии, они имеют 15 очков, далее идет Косово с 12 баллами. На третьем - Кипр (6), а четвертое место занимает Литва (0).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Румыния Румыния 5 5 0 0 15-3 15
2 Косово Косово 5 4 0 1 10-4 12
3 Кипр Кипр 6 2 0 4 4-15 6
4 Литва Литва 6 0 0 6 4-11 0

Сан-Марино лидирует в группе D2 - 7 очков. Второе место за Гибралтаром (6). Третью позицию занимает Лихтенштейн.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Сан-Марино Сан-Марино 4 2 1 1 5-3 7
2 Гибралтар Гибралтар 4 1 3 0 4-3 6
3 Лихтенштейн Лихтенштейн 4 0 2 2 3-6 2
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