Лиги наций. Косово одерживает победу над Литвой, а Сан-Марино обыгрывает Лихтенштейн и повышается в классе

Сегодня, 18 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги наций Косово - Литва (группа С2) и Лихтенштейн - Сан-Марино (D2).

Сборная Косово победила своих соперников, забив один гол на пятой минуте. А тем временем Сан-Марино обыграл Лихтенштейн со счетом 1:3.

Лига наций. Группа С2

Косово - Литва - 1:0

Гол: Яшари 5' Лига наций. Группа D2

Лихтенштейн - Сан-Марино - 1:3

Голы: Зеле 40' - Лаццари 46', Нанни 66' (П), Голинуччи 76'

В итоге в группе С2 лидирует сборная Румынии, они имеют 15 очков, далее идет Косово с 12 баллами. На третьем - Кипр (6), а четвертое место занимает Литва (0).

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 5 5 0 0 15-3 15 2 Косово 5 4 0 1 10-4 12 3 Кипр 6 2 0 4 4-15 6 4 Литва 6 0 0 6 4-11 0

Сан-Марино лидирует в группе D2 - 7 очков. Второе место за Гибралтаром (6). Третью позицию занимает Лихтенштейн.