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Лиги наций. Косово одерживает победу над Литвой, а Сан-Марино обыгрывает Лихтенштейн и повышается в классе
Результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 18 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги наций Косово - Литва (группа С2) и Лихтенштейн - Сан-Марино (D2).
Сборная Косово победила своих соперников, забив один гол на пятой минуте. А тем временем Сан-Марино обыграл Лихтенштейн со счетом 1:3.
|Лига наций. Группа С2
Косово - Литва - 1:0
Гол: Яшари 5'
|Лига наций. Группа D2
Лихтенштейн - Сан-Марино - 1:3
Голы: Зеле 40' - Лаццари 46', Нанни 66' (П), Голинуччи 76'
В итоге в группе С2 лидирует сборная Румынии, они имеют 15 очков, далее идет Косово с 12 баллами. На третьем - Кипр (6), а четвертое место занимает Литва (0).
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Румыния
|5
|5
|0
|0
|15-3
|15
|2
|Косово
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|3
|Кипр
|6
|2
|0
|4
|4-15
|6
|4
|Литва
|6
|0
|0
|6
|4-11
|0
Сан-Марино лидирует в группе D2 - 7 очков. Второе место за Гибралтаром (6). Третью позицию занимает Лихтенштейн.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Сан-Марино
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|2
|Гибралтар
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|3
|Лихтенштейн
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
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