Балканская команда прорывается в плей-офф Дивизиона А. Хорватия – Португалия 1:1. Обзор матча и видео голов

"Пламенные" создали немало моментов у ворот Жозе Са, но кипер "селесау" выполнил 8 сейвов и пропустил только один раз. Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол мог оформить дубль, но его первый гол отменили из-за офсайда.

"Шашечные" сохранили вторую позицию в квартете А1 (8 очков). "Избранные" также выходят в плей-офф, поскольку они выиграли группу без поражений (14 баллов).

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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА

Сплит. Полюд, 33 386 зрителей

Хорватия – Португалия 1:1

Голы: Гвардиол, 65 – Феликс, 33