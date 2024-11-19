Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кадра без Левандовского драматично вылетает в дивизион В. Польша – Шотландия 1:2. Обзор матча и видео голов
Хозяевам не хватило совсем немного дотерпеть до финального свистка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Начало игры осталось за шотландцами, которые очень быстро открыли счет во встрече. Уже на третьей минуте после розыгрыша комбинации в штрафной соперника Джон Макгинн прошил Скорупского. Далее в первом тайме главными действующими лицами были голкиперы обеих сборных, поскольку им пришлось несколько раз серьезно спасать свои команды от пропущенного мяча.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В середине второй половины игры "бело-красные" сравняли счет: после передачи от Пйотра Зелинского, Камиль Пйонтковский из-за пределов штрафной попал в дальнюю "девятку" ворот Крейга Гордона. Казалось, что хозяева удержат ничейный результат, однако с этим не согласился капитан "тартановой армии". За минуту до конца встречи после навеса на дальнюю штангу Энди Робертсон переиграл в воздухе Николо Залевского и отправил поляков в дивизион В, а шотландцам обеспечил третье место в группе.
Смотрите обзор матча 6-го тура Лиги наций УЕФА
Варшава. "Народовый"
Польша - Шотландия 1:2
Голы: Пйонтковский 59 - Макгинн 3, Робертсон 90+3
Популярное сейчас
- Ещё один английский гранд обратил внимание на Забарного, – TeamTalk
- Динамо зимой будет искать усиление на три позиции
- Умеров: Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации"
- "Какие вы нахрен звезды?". Леоненко разнес игроков сборной Украины после ничьи с Грузией
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля