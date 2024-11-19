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Кадра без Левандовского драматично вылетает в дивизион В. Польша – Шотландия 1:2. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
Обновлено

Хозяевам не хватило совсем немного дотерпеть до финального свистка

Кадра без Левандовского драматично вылетает в дивизион В. Польша – Шотландия 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Начало игры осталось за шотландцами, которые очень быстро открыли счет во встрече. Уже на третьей минуте после розыгрыша комбинации в штрафной соперника Джон Макгинн прошил Скорупского. Далее в первом тайме главными действующими лицами были голкиперы обеих сборных, поскольку им пришлось несколько раз серьезно спасать свои команды от пропущенного мяча.

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В середине второй половины игры "бело-красные" сравняли счет: после передачи от Пйотра Зелинского, Камиль Пйонтковский из-за пределов штрафной попал в дальнюю "девятку" ворот Крейга Гордона. Казалось, что хозяева удержат ничейный результат, однако с этим не согласился капитан "тартановой армии". За минуту до конца встречи после навеса на дальнюю штангу Энди Робертсон переиграл в воздухе Николо Залевского и отправил поляков в дивизион В, а шотландцам обеспечил третье место в группе.

Смотрите обзор матча 6-го тура Лиги наций УЕФА

Варшава. "Народовый"

Польша - Шотландия 1:2

Голы: Пйонтковский 59 - Макгинн 3, Робертсон 90+3

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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