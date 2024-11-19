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Стив Кларк поделился секретом успеха сборной Шотландии в последних матчах Лиги наций

Лига наций УЕФА

Еще в октябре трудно было представить такой хороший результат

Стив Кларк поделился секретом успеха сборной Шотландии в последних матчах Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Шотландия вырвала на последних минутах победу над поляками и обеспечили себе третье место в группе (2:1). После поединка главный тренер "тартановой армии" Стив Кларк отметил, что несмотря на неудачное начало кампании в Лиге наций, им удалось достичь положительного результата.

"Чем больше вы играете на этом уровне, тем лучше вы становитесь. Мы начали с трех поражений [в Лиге наций], трех минимальных поражений при хорошей игре. Игроки не потеряли веры, я не потерял веры в игроков. В конце концов они взяли семь очков в последних трех играх, что вывело нас в плей-офф. Чем больше вы играете на таком уровне, тем больше вы учитесь побеждать в играх. И мы это доказали. Это была очень открытая игра, мы дали им много шансов. Я очень рад за игроков, я очень рад за персонал, я очень рад за болельщиков. Это хороший способ завершить эту часть кампании в Лиге наций, очевидно, что у нас есть немного больше времени теперь, когда нам удалось обеспечить себе выход в плей-офф. Я с нетерпением жду игр в марте", - цитирует Стива Кларка Independent.

Отметим, что сборная Шотландии будет играть в плей-офф Лиги наций за сохранение прописки в дивизионе А с командой, которая займет второе место в дивизионе В.

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Шотландия Стив Кларк
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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Гресь
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