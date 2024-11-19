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Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде
Этого они ждали почти 40 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Сан-Марино смогла на большую сенсацию, переиграв на выезде Лихтенштейн со счетом 1:3. Благодаря такому результату "бело-голубые" впервые в своей истории одержали победу на выезде, а также они впервые забили больше одного мяча за матч.
"Эти ребята сегодня вошли в историю. Как люди, как спортсмены, как мужчины они показали, чего они стоят. Я плакал вместе с ребятами", - сказал президент Федерации футбола Сан-Марино Марко Тура.
Отметим, что благодаря двум победам и ничьей в Лиге наций, "бело-голубые" впервые поднялись в дивизион С Лиги наций. Сан-Марино в мировом рейтинге ФИФА занимает последнее, 210-е место. Начиная с 1986 года эта сборная провела 215 матчей, в которых лишь трижды праздновала победу, 11 раз добывала ничью и в 201 игре терпела поражение.
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