Сборная с самым низким рейтингом ФИФА в мире одержала первую в своей истории победу на выезде

Вчера Сан-Марино смогла на большую сенсацию, переиграв на выезде Лихтенштейн со счетом 1:3. Благодаря такому результату "бело-голубые" впервые в своей истории одержали победу на выезде, а также они впервые забили больше одного мяча за матч.

"Эти ребята сегодня вошли в историю. Как люди, как спортсмены, как мужчины они показали, чего они стоят. Я плакал вместе с ребятами", - сказал президент Федерации футбола Сан-Марино Марко Тура.

Отметим, что благодаря двум победам и ничьей в Лиге наций, "бело-голубые" впервые поднялись в дивизион С Лиги наций. Сан-Марино в мировом рейтинге ФИФА занимает последнее, 210-е место. Начиная с 1986 года эта сборная провела 215 матчей, в которых лишь трижды праздновала победу, 11 раз добывала ничью и в 201 игре терпела поражение.