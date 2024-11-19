Эффектное завершение группового этапа. Румыния - Кипр 4:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Румынии нанесла крупное поражение национальной команде Кипра в шестом туре Лиги наций.

До 77-й минуты подопечные Мирчи Луческу вели со счетом 2:1, но после удаления Лайфиса смогли забить еще дважды.

Таким образом, Румыния заканчивает групповой этап на первом месте и выходит в дивизион B, а Кипр остается в дивизионе C.

Лига наций, C2.

"Национальный стадион" (Бухарест)

Румыния – Кипр 4:1

Голы: Бирлиджа 2, Р. Марин 42, 80, Ф. Коман 83 – Питтас 52

Удаление: Лайфис 77 (вторая желтая)