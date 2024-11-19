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Эффектное завершение группового этапа. Румыния - Кипр 4:1. Видео голов и обзор матча
Уверенные три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Румынии нанесла крупное поражение национальной команде Кипра в шестом туре Лиги наций.
До 77-й минуты подопечные Мирчи Луческу вели со счетом 2:1, но после удаления Лайфиса смогли забить еще дважды.
Таким образом, Румыния заканчивает групповой этап на первом месте и выходит в дивизион B, а Кипр остается в дивизионе C.
Лига наций, C2.
"Национальный стадион" (Бухарест)
Румыния – Кипр 4:1
Голы: Бирлиджа 2, Р. Марин 42, 80, Ф. Коман 83 – Питтас 52
Удаление: Лайфис 77 (вторая желтая)
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