Михал Пробеж рассказал о причинах поражения от Шотландии. Тренер привел несколько аргументов

Вчера сборная Польши на последних минутах встречи уступила Шотландии со счетом 1:2. "Бело-красные" два последних матча в Лиге наций играли без своего лидера Роберта Левандовского, а тренер "кадры" Михал Пробеж отмечает, что одной из причин неудач команды является отсутствие немалой группы игроков из-за травм.

"Мы осознавали ситуацию. Все было в наших руках. На последних минутах мы недостаточно держали мяч, ограничились тем, что просто выбивали мяч. Мы позволили то, что любят шотландцы. Эта встреча должна была решиться намного, намного раньше. У нас было столько ситуаций, что мы могли бы провести с ними несколько матчей. Мы не должны бояться в конце и вести игру намного выше. Нам не хватало опыта, особенно в конце. Однако есть прогноз, что эта команда может быть на хорошем уровне, если мы улучшим несколько элементов, игроки будут играть в клубах и несколько игроков выздоровеют. Мы делаем все, что можем, и собираем команду. Мы вызвали Матеуша Ветеску, кроме него на скамейке запасных у нас был лишь молодой Гургуль. Без опорника нам будет тяжело, и мы должны искать. Жаль Тараса Романчука, что он выбыл у нас. Хорошую смену дал Бартек Слиш, который внес определенное спокойствие. Куба Модер должен начать играть за клуб", - цитирует Пробежа TVP Sport.

Отметим, что по итогам соревнований в Лиге наций Польша заняла последнее место в группе А1 и вылетела в дивизион В.