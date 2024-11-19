Тренер сборной Испании отметил зрелость полузащитника Барселоны в матче с швейцарцами

Вчера Испания на последних минутах вырвала победу у Швейцарии (3:2). После поединка тренер "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте не скрывал своих эмоций от положительного окончания игры.

"Я горжусь тем, что я испанец, что у меня есть эти болельщики и что мы живем жизнью сборной так, как мы живем. Когда привыкаешь побеждать, трудно не побеждать, а эти игроки всегда хотят побеждать. Эти игроки хотят совершенствоваться и расти каждый день; они являются примером командного духа и щедрости. Марк [Касадо] с нами уже полторы игры, а он играет как ветеран. Я не перестаю удивляться его зрелости, когда вижу, как он играет с такой уверенностью, безопасностью и контролем ситуации. Это очень жесткое, требовательное соревнование, и мы должны получить от него максимум пользы. Нам безразлично, кто будет нашими следующими соперниками", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Добавим, что сборная Испании заняла первое место в группе А4 и будет играть в 1/4 финала Лиги наций.