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Тренер сборной Испании отметил зрелость полузащитника Барселоны в матче с швейцарцами
Специалист остался доволен результатом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Испания на последних минутах вырвала победу у Швейцарии (3:2). После поединка тренер "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте не скрывал своих эмоций от положительного окончания игры.
"Я горжусь тем, что я испанец, что у меня есть эти болельщики и что мы живем жизнью сборной так, как мы живем. Когда привыкаешь побеждать, трудно не побеждать, а эти игроки всегда хотят побеждать. Эти игроки хотят совершенствоваться и расти каждый день; они являются примером командного духа и щедрости. Марк [Касадо] с нами уже полторы игры, а он играет как ветеран. Я не перестаю удивляться его зрелости, когда вижу, как он играет с такой уверенностью, безопасностью и контролем ситуации. Это очень жесткое, требовательное соревнование, и мы должны получить от него максимум пользы. Нам безразлично, кто будет нашими следующими соперниками", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Mundo Deportivo.
Добавим, что сборная Испании заняла первое место в группе А4 и будет играть в 1/4 финала Лиги наций.
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