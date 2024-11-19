  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Тренер сборной Испании отметил зрелость полузащитника Барселоны в матче с швейцарцами
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Испании отметил зрелость полузащитника Барселоны в матче с швейцарцами

Лига наций УЕФА

Специалист остался доволен результатом

Тренер сборной Испании отметил зрелость полузащитника Барселоны в матче с швейцарцами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера Испания на последних минутах вырвала победу у Швейцарии (3:2). После поединка тренер "Фурии Роха" Луис де ла Фуэнте не скрывал своих эмоций от положительного окончания игры.

"Я горжусь тем, что я испанец, что у меня есть эти болельщики и что мы живем жизнью сборной так, как мы живем. Когда привыкаешь побеждать, трудно не побеждать, а эти игроки всегда хотят побеждать. Эти игроки хотят совершенствоваться и расти каждый день; они являются примером командного духа и щедрости. Марк [Касадо] с нами уже полторы игры, а он играет как ветеран. Я не перестаю удивляться его зрелости, когда вижу, как он играет с такой уверенностью, безопасностью и контролем ситуации. Это очень жесткое, требовательное соревнование, и мы должны получить от него максимум пользы. Нам безразлично, кто будет нашими следующими соперниками", - цитирует Луиса де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Добавим, что сборная Испании заняла первое место в группе А4 и будет играть в 1/4 финала Лиги наций.

По теме
yellow-arrow
Похоже на Грузию. О состоянии сборной Албании в преддверии матча против сборной Украины
yellow-arrow
Роберто Мартинес остался доволен самоотдачей игроков в матче с хорватами
yellow-arrow
Далич - после 1:1 с Португалией: Ребята заслужили этот результат своим упорным трудом
Испания Луис де ла Фуэнте
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости