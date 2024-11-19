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Далич - после 1:1 с Португалией: Ребята заслужили этот результат своим упорным трудом

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Далич - после 1:1 с Португалией: Ребята заслужили этот результат своим упорным трудом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник сборной Хорватии Златко Далич против национальной команды Португалии в Лиге наций (1:1).

"Я сказал ребятам, что они заслужили этот результат своим упорным трудом, хотя, кажется, нам всегда приходится бороться за это. У нас было несколько очень хороших матчей в Лиге Наций, включая второй тайм против Португалии. Мы включили в состав несколько молодых игроков, и хоть мог и произойти кризис результатов - кризиса в нашей игре никогда не было.

Португалия сразу же навязала нам свою игру, используя высокий прессинг и много движения. Мы были слишком пассивны, что очень осложнило нам задачу. Мы не могли позволить себе дать Португалии так много пространства. Во втором тайме мы внесли некоторые изменения и стали лучшей командой на поле", - цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Напомним, хорваты финишировали на втором месте в своей группе, набрав 8 очков.

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Португалия Хорватия Лига Наций Златко Далич
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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