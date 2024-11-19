Роберто Мартинес остался доволен самоотдачей игроков в матче с хорватами

Вчера сборная Португалии на выезде сыграла вничью с Хорватией (1:1). На послематчевой пресс-конференции тренер "лузитанов" Роберто Мартинес отметил, что двери для конкуренции в национальной сборной являются открытыми, где каждый может получить свой шанс.

"Я очень горжусь. В футболе очень трудно сделать семь замен и сохранить идею и тактические концепции команды. Первый тайм был о том, чтобы выиграть игру. Если бы мы забили второй гол, им было бы трудно отреагировать. Во втором тайме у них было 15 очень сильных минут, и у нас не было такого контроля, как в первом тайме. Мы создали еще одну ситуацию благодаря Нуну Мендешу, это была игра на обоих флангах, но я ухожу с чувством гордости. Три игрока сегодня дебютировали на международном уровне [Томаш Араужу, Фабиу Силва и Тьягу Джало]. Мы открыли дверь для конкуренции в национальной сборной и завершили игру непобежденными", - заявил Роберто Мартинес.

Отметим, что сборная Португалии заняла первое место в группе А1 и вышла в 1/4 финала Лиги наций.