Похоже на Грузию. О состоянии сборной Албании в преддверии матча против сборной Украины

Сегодня сборная Украины сыграет в Албании решающий матч группового турнира Лиги Наций против местной сборной. Обе сборные подходят к матчу как к решающему, то есть теоретически не зависящему от предыдущих, но избавиться от багажа предыдущих вряд ли могут. Какой именно багаж тащат албанцы? Попробуем разобраться.

Вверх и вперед в таблице

Домашний матч против сборной Чехии, который сборная Албании три дня назад свела вничью 0:0, оставил негативные впечатления в албанской футбольной среде. Игру своей сборной в той встрече считают слишком пассивной, слишком осторожной, слишком неорганизованной, слишком нервной. Надеясь, что против сборной Украины такого не повторится.

Эксперты довольно четко заявляют, что в том матче Албании повезло, особенно - в первом тайме.

Наставник сборной Силвиньо заявляет, что матч против украинцев - финал, игроки соглашаются с этим. Так вот, эксперты считают, продолжая логическую цепочку, что матч против чехов бразильский специалист ни в коем случае не рассматривал как финал, а как матч, который нужно просто пережить и не проиграть. Считают, что он играл на ничью.

Бывший игрок сборной Крешник Чипи считает, что даже замена получившего травму вингера Ясира Асани на 30-ой минуте на Тауланта Сефери, а не более атакующего игрока, означает стремление к ничьей. Поскольку, по словам Чипи, Сефери вообще не смотрит вперед, на ворота соперников, а только на свои и пасует назад.

Изменится ли отношение подопечных Силвиньо к игре? Должно, учитывая их заявления и дух заявлений в прессе. Разговоров о возможности поражения и прямого вылета из Дивизиона Б гораздо меньше, чем разговоров о борьбе за выход в Дивизион А. Албанцы смотрят наверх, не вниз, требуют от Силвиньо играть смелее, бороться за победу.

В сущности, критика в его адрес в преддверии матча против Украины похожа на критику в адрес тренера сборной Грузии Вилли Саньоля в преддверии матча против Украины. Оба достигли потолка, слишком осторожны, боязливы, боятся играть смелее, как фаворит, боятся доминировать, владеть мячом. У обоих нет Плана Б, оба не способны меняться.

Постарается ли Албания сыграть как фаворит сегодня? Найдет ли План Б?

Вверх и вперед на поле

Особые проблемы в матче против Чехии албанские обозреватели, да и сами игроки и тренер сборной, отмечали из-за высокого роста и мощи соперников. "Трудно противостоять команде, в которой шесть-семь игроков ростом 190 сантиметров и выше", - заявил Силвиньо. Физическую борьбу, единоборства, жесткие стыки албанцы в этом матче проиграли.

Они надеются, что против Украины будет совсем другой футбол, поскольку та гораздо более технична, чем Чехия или Грузия, гораздо больше играет на земле, в короткий пас. Силвиньо считает, что и его сборная гораздо больше и лучше играет на земле, в техничный футбол, чем в бодания, в которые ее затащили чехи.

Тренер надеется, что против Украины удастся сыграть в свой футбол. Игроки также хотят больше владеть мячом и видят именно в этом ключ к успеху.

Также чехи серьезно докучали албанцам высоким интенсивным прессингом и длинными передачами вперед на своих мощных форвардов. С таким типом игры подопечным Силвиньо было очень тяжело справляться. Особенно в первом тайме, который, по всеобщему признанию, они провалили. Лишь когда во втором чехи устали, албанцы немного высвободились.

Такое развитие событий напомнило развитие событий в матче Грузия - Украина. Разница в том, что чехи в начале своего матча дважды попали в каркас ворот, а не в сами ворота, а украинцы забили. Но разница и в том, что в своем менее сильном втором тайме чехи плотно перекрыли оборону и ничего не позволили, а украинцы пропустили и еле удержались. Хотя и могли забить.

Сумеют ли подопечные Сергея Реброва повторить свое начало против Грузии и чешское начало против Албании и не повторить свой второй тайм? Способны ли они завязать физическую борьбу с албанцами, грузить мячи далеко вперед на Артема Довбика и/или Романа Яремчука?

Кадровые проблемы

Албанцы ныне испытывают кадровые проблемы. В матче против Чехии травмировался их наиболее креативный и техничный игрок - правый вингер Ясир Асани. Некоторые скажут - единственный креативный и техничный. Вначале он тренировался отдельно, затем начал часть тренировки проводить с командой. Способен ли он играть? Почти наверняка - не с первых минут.

Одновременно в матче против Чехии невзрачно отыграл левый вингер Недим Байрами. Критика в его адрес в албанской прессе весьма сильная. Даже обвиняют его в недостаточной мотивации в сборной, недостаточном желании играть за нее.

Этот игрок - на самом деле не вингер, а центральный атакующий полузащитник. Его всегда тянет в центр. И мы видели в первом матче против Украины, как он проспал прорыв и гол правого защитника сборной Украины Ефима Конопли. С другой стороны, своим смещением в центр и присутствием перед штрафной площадкой нашей сборной он создавал большие проблемы.

Асани, скорее всего, заменит Сефери, о котором уже упоминалось выше. Игрок, которого мы знаем по "Ворскле", который забивал в "Ворскле", но который в национальной сборной к 28-ми годам забил лишь три мяча. Да и он скорее левофланговый игрок. Возможно, Байрами уйдет на правый фланг, а слева выйдет Ходжа, который за сборную Албании еще не забивал вообще.

Силвиньо спрашивали о Мирто Узуни, юрком форварде "Гранады", забившем восемь мячей в сезоне в Сегунде. Но тренер, по сути, ответил, что его некуда приткнуть. Этот игрок очень опасен на свободном пространстве, но его позиция неясна. Он и не вингер, и не атакующий полузащитник, и не первый форвард. А с двумя форвардами Силвиньо не хочет играть.

Присутствуют проблемы и в центре поля. Главная - лидер, разыгрывающий опорник, мотор команды игрок "Интера" Кристиан Асллани испытывает проблемы с коленом. Он заявил, что не верил, что способен отыграть против Чехии все 90 минут. В итоге отыграл, но после такого в каком состоянии он сейчас?

Более того, Асллани признал, что испытывал проблемы и в тактическом плане. Объяснив, что опорник чехов Томаш Соучек постоянно преследовал его, постоянно прессинговал, не давал вздохнуть. Способна ли сборная Украины выделить игрока, который будет работать против Асллани точно также?

Заменить его толком некому. Вообще, Албании ныне не хватает центральных полузащитников. Травмы, банальный недостаток качественных игроков на позиции. Об этом говорит и Силвиньо. Размышляя, что может поставить в центр поля вингера Мую или центрального защитника Айети.

Неясно также, кто выйдет в центре атаки. Тучи играл против Чехии, но сообщают, что очень устал. Его заменил тогда Узуни, но об отношении тренера к этому игроку говорится выше. Броя и Манай на этот раз не в сборной. Возвращается после дисквалификации Даку, но он к 26-ти годам забил за национальные сборные Косово и Албании в целом лишь один мяч.

В последних четырех матчах Албания забила лишь один мяч, силами опорника Асллани.

В целом Силвиньо критикуют за нежелание менять стартовый состав, за желание играть с теми же 11-ю игроками, за ненависть к ротации. Из-за чего некоторые игроки пребывают в подавленном настроении. Не ожидаются много изменений и сегодня. По сути, единственные изменения связаны с травмами или усталостью.

Близкие стены помогут?

Албания рассчитывает на свой стадион, на домашнюю атмосферу. Правда, она не помешала чехам играть уверенно с первых минут, не помешала грузинам в сентябре даже победить. За последние годы в официальных матчах здесь побеждали Польша, Израиль и даже Литва. Еще и ультрас поссорились и уже против чехов расселись по разным трибунам. Хорошо, что не подрались.

Разумеется, бардак они попытаются создать. Они освистали чешский гимн в ответ на кричалки чешских фанов в первом матче насчет Косово и Сербии. Попали зажигалкой в одного из игроков сборной Чехии. Игрокам сборной Албании пришлось подойти к ультрас и просить их успокоиться.

С другой стороны, Яремчук правильно говорит, что игроки сборной Украины играли и играют в Топ-клубах, в Топ-лигах и привыкли к горячей атмосфере.



А вот в плане физического состояния козырь несомненный. После матча против чехов албанские игроки даже не уехали со стадиона, а ушли, поскольку их гостиница находится в ста метрах. По сравнению с украинцами, которые летали в Грузию, а из Грузии прилетели в Тирану, это может стать важным фактором. Особенно - ближе к концовке матча.

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