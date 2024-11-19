Швеция – Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В субботу вечером сборная Швеции одержала победу в группе Лиги наций C и уже готова к старту против Азербайджана во вторник, чтобы выйти в Лигу B. Тем временем Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией (0:0). Однако потеря мотивации среди игроков сборной Азербайджана из-за их расположения в группе вряд ли поможет изменить ситуацию и одолеть "сине-желтых".

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Лига Наций. Лига С. Группа 1. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Стокгольм. "Френдс Арена"

Главный судья: Павел Рачковский (Польша)

Трансляция: Megogo Football 8

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