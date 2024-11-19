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Швеция – Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Швеция – Азербайджан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу вечером сборная Швеции одержала победу в группе Лиги наций C и уже готова к старту против Азербайджана во вторник, чтобы выйти в Лигу B. Тем временем Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией (0:0). Однако потеря мотивации среди игроков сборной Азербайджана из-за их расположения в группе вряд ли поможет изменить ситуацию и одолеть "сине-желтых".
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Лига Наций. Лига С. Группа 1. Шестой тур
19 ноября. 21:45. Стокгольм. "Френдс Арена"
Главный судья: Павел Рачковский (Польша)
Трансляция: Megogo Football 8
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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