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Швеция – Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Швеция – Азербайджан: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Швеция – Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу вечером сборная Швеции одержала победу в группе Лиги наций C и уже готова к старту против Азербайджана во вторник, чтобы выйти в Лигу B. Тем временем Азербайджан впервые не проиграл под руководством Сантуша и поделил очки с Эстонией (0:0). Однако потеря мотивации среди игроков сборной Азербайджана из-за их расположения в группе вряд ли поможет изменить ситуацию и одолеть "сине-желтых".

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Лига Наций. Лига С. Группа 1. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Стокгольм. "Френдс Арена"

Главный судья: Павел Рачковский (Польша)

Трансляция: Megogo Football 8

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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