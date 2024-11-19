Босния и Герцеговина – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

В группе три уже известны все расклады. Германия и Нидерланды с первого и второго места соответственно проходят в плей-офф борьбы за трофей Лиги наций. Венгрия уже не сможет догнать "оранье" из-за худшей статистики в личных встречах, а Босния и Герцеговина гарантированно вылетела. Все заняли те места, которые им прогнозировали до старта турнира. Этот матч несет чисто товарищеский характер. Разве может он ответить на вопрос, готовы ли боснийцы победить впервые за 13 месяцев?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Лига Наций. Лига А. Группа 3. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Зеница. "Билино Поле"

Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)

Трансляция: Megogo Football 4