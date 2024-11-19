Уэльс - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Поединок между командами, которые не решили свои турнирные задачи. Уэльс все еще имеет шансы на первую строчку, в то время как Исландию для попадания в плей-офф за право перехода в дивизион A не устроит никакой результат кроме победы.

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Лига наций, Дивизион B, группа 4. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Кардифф. Стадион "Кардифф"

Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 6