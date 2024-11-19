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Уэльс - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Уэльс - Исландия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Поединок между командами, которые не решили свои турнирные задачи. Уэльс все еще имеет шансы на первую строчку, в то время как Исландию для попадания в плей-офф за право перехода в дивизион A не устроит никакой результат кроме победы.
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Лига наций, Дивизион B, группа 4. Шестой тур
19 ноября. 21:45. Кардифф. Стадион "Кардифф"
Главный судья: Антонио Нобре (Португалия)
Трансляция: Megogo Football 6
Трансляція матчу Вельс - ІсландіяСмотреть трансляцию
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