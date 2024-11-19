  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Черногория - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черногория - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Черногория - Турция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Черногория - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Битва лидера и андердога. Черногория уже гарантированно покидает дивизион B, а Турция с перевесом в два очка лидирует в группе, и очень близка к выходу в высшую лигу.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Favbet
6.50
4.40
1.52
Узнать больше

Лига наций, Дивизион B, группа 4. Шестой тур

19 ноября. 21:45. Никшич (Черногория). Стадион "Край Никшич"

Главный судья: Урс Шнайдер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 5

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Чорногорія - Туреччина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Надеюсь, что Mудрик свой гол забьет". Федорчук дал прогноз на матч Украины в Албании
yellow-arrow
"Украине надо будет рисковать". Цыткин ожидает непростой матч с Албанией
yellow-arrow
Форвард Ювентуса пропустит следующий матч команды в Серии А
Турция Черногория смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости