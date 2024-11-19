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Черногория - Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Черногория - Турция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.11.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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Битва лидера и андердога. Черногория уже гарантированно покидает дивизион B, а Турция с перевесом в два очка лидирует в группе, и очень близка к выходу в высшую лигу.
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Лига наций, Дивизион B, группа 4. Шестой тур
19 ноября. 21:45. Никшич (Черногория). Стадион "Край Никшич"
Главный судья: Урс Шнайдер (Швейцария)
Трансляция: Megogo Football 5
Трансляція матчу Чорногорія - ТуреччинаСмотреть трансляцию
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