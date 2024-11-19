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Камбэк хозяев после 0:2. Люксембург – Северная Ирландия 2:2. Обзор матча и видео голов
Красные львы завершили групповой этап на положительной ноте
Фото - William Cherry / Presseye
К началу 2-го тайма гол+пас полузащитника бельгийского "Стандарда" Айзека Прайса обеспечил гостям преимущество в два мяча. Соперник к тому времени ни разу не попал в створ и только активно нарушал правила (11 фолов). Но за считанные минуты во второй половине поединка команда Великого Герцогства нивелировала разницу в счете.
Люксембург замыкает квартет С3 (3 очка). Если сегодня Азербайджан проиграет Швеции или сыграет вничью, то "красные львы" будут играть в плей-офф за сохранение прописки. "Зелено-белая армия" выиграла квартет (11 баллов) и поднимается в Дивизион В.
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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА
Люксембург. Stade de Luxembourg, 6 870 зрителей
Люксембург – Северная Ирландия 2:2
Голы: Корац, 72, Родригеш, 75 – Прайс, 19, Брэдли, 50
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