Тренер Дании определился с какой сборной он не хочет пересекаться в 1/4 финала Лиги наций

Сборная Дании обеспечила себе второе место в группе А4, сыграв на выезде в нулевую ничью с Сербией. Главный тренер "красно-белых" Брайан Ример определился, с какой командой он точно не хочет пересекаться в четвертьфинале Лиги наций.

"Возможно, немного высокомерно говорить о таких командах, как Португалия и Франция, но я думаю, что немецкая команда имеет очень много индивидуальных качеств. Германия - это та сборная, против которой нам труднее достичь результата", - цитирует слова Римера Tipsbladet.

Добавим, что четвертьфинальные поединки Лиги наций состоятся в следующем году 20 и 25 марта.