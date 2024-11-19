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Тренер Дании определился с какой сборной он не хочет пересекаться в 1/4 финала Лиги наций
К счастью, им не придется играть с испанцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Дании обеспечила себе второе место в группе А4, сыграв на выезде в нулевую ничью с Сербией. Главный тренер "красно-белых" Брайан Ример определился, с какой командой он точно не хочет пересекаться в четвертьфинале Лиги наций.
"Возможно, немного высокомерно говорить о таких командах, как Португалия и Франция, но я думаю, что немецкая команда имеет очень много индивидуальных качеств. Германия - это та сборная, против которой нам труднее достичь результата", - цитирует слова Римера Tipsbladet.
Добавим, что четвертьфинальные поединки Лиги наций состоятся в следующем году 20 и 25 марта.
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