Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций
Закончился групповой этап
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. Определились все четвертьфиналисты турнира, а также команды, которые повышаются и понижаются в классе (Дивизионах). Также определились все участники плей-офф за повышение/понижение в уровне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что будут сыграны три плей-офф.
- Плей-офф А/В – третьи команды групп Дивизиона А против вторых команд Дивизиона В;
- плей-офф В/С – третьи команды групп Дивизиона В против вторых команд Дивизиона С;
- плей-офф C/D – третьи команды групп С против вторых команд групп D.
В плей-офф А/В попали:
Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия (все четыре – из Дивизиона А), Греция, Австрия, Украина, Турция (все четыре – из Дивизиона В).
В плей-офф В/С попали:
Грузия, Ирландия, Словения, Исландия (все четыре – из Дивизиона В), Словакия, Косово, Болгария, Армения (все четыре – из Дивизиона С).
В плей-офф C/D попали:
Латвия, Люксембург (обе – из Дивизиона С), Гибралтар, Мальта (обе – из Дивизиона D).
Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября в 13:00. Матчи плей-офф А/В и В/С состоятся в марте 2025-го года, плей-офф C/D – в марте 2026-го.
Популярное сейчас
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Албания - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 19.11.2024
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Комментарии 4