Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций

Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. Определились все четвертьфиналисты турнира, а также команды, которые повышаются и понижаются в классе (Дивизионах). Также определились все участники плей-офф за повышение/понижение в уровне.

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Напомним, что будут сыграны три плей-офф.

Плей-офф А/В – третьи команды групп Дивизиона А против вторых команд Дивизиона В;

– третьи команды групп Дивизиона А против вторых команд Дивизиона В; плей-офф В/С – третьи команды групп Дивизиона В против вторых команд Дивизиона С;

– третьи команды групп Дивизиона В против вторых команд Дивизиона С; плей-офф C/D – третьи команды групп С против вторых команд групп D.

В плей-офф А/В попали:

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия (все четыре – из Дивизиона А), Греция, Австрия, Украина, Турция (все четыре – из Дивизиона В).

В плей-офф В/С попали:

Грузия, Ирландия, Словения, Исландия (все четыре – из Дивизиона В), Словакия, Косово, Болгария, Армения (все четыре – из Дивизиона С).

В плей-офф C/D попали:

Латвия, Люксембург (обе – из Дивизиона С), Гибралтар, Мальта (обе – из Дивизиона D).

Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября в 13:00. Матчи плей-офф А/В и В/С состоятся в марте 2025-го года, плей-офф C/D – в марте 2026-го.