  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций

Лига наций УЕФА
Обновлено

Закончился групповой этап

Наши в деле. Известны все участники плей-офф Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Закончился групповой этап Лиги наций-2024/25. Определились все четвертьфиналисты турнира, а также команды, которые повышаются и понижаются в классе (Дивизионах). Также определились все участники плей-офф за повышение/понижение в уровне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что будут сыграны три плей-офф.

  • Плей-офф А/В – третьи команды групп Дивизиона А против вторых команд Дивизиона В;
  • плей-офф В/С – третьи команды групп Дивизиона В против вторых команд Дивизиона С;
  • плей-офф C/D – третьи команды групп С против вторых команд групп D.

В плей-офф А/В попали:

Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия (все четыре – из Дивизиона А), Греция, Австрия, Украина, Турция (все четыре – из Дивизиона В).

В плей-офф В/С попали:

Грузия, Ирландия, Словения, Исландия (все четыре – из Дивизиона В), Словакия, Косово, Болгария, Армения (все четыре – из Дивизиона С).

В плей-офф C/D попали:

Латвия, Люксембург (обе – из Дивизиона С), Гибралтар, Мальта (обе – из Дивизиона D).

Жеребьевка плей-офф состоится 22-го ноября в 13:00. Матчи плей-офф А/В и В/С состоятся в марте 2025-го года, плей-офф C/D – в марте 2026-го.

По теме
yellow-arrow
Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ребров: На таком уровне вообще невозможно выигрывать спокойно. Каждый матч сборной Украины - очень тяжелый
yellow-arrow
Зинченко: Настраивался на гол с самого начала, когда узнал, что попал в стартовый состав
Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:11
Треба було для повної інформації подати список команд, які з групи В напряму попали в групу С. Перша Албанія потім Польща....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
vlotko (Броди)
20.11.2024 в 00:11
Треба було для повної інформації подати список команд, які з групи В напряму попали в групу С. Перша Албанія потім Польща....
Ответить
0
0
CVK1993 (Рівне)
20.11.2024 в 00:33
Польща грала в групі А
Ответить
0
0
adey (Korosten)
20.11.2024 в 00:07
я би вигнав недожурналюшок, які строчать на узькій мові, а потім копіпастять з гуглперекладачем тіпа на українську... "наші в справі. а ваші в ліві" це пістець.
Ответить
0
0
CVK1993 (Рівне)
20.11.2024 в 00:31
Мені здається вони вже з місяць перекладають дописи на українську мову самі. Раніше в них всі дописи перекладалися через Гугл перекладач. Це було добре видно, і я не раз їм про це писав. А щодо того, про що ви пишете, це просто буквальний переклад з російської, погане знання української мови.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости