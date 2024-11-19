Самая короткая пресс-конференция в истории: тренер сборной Дании вышел к журналистам на 20 секунд

Сегодня, 19 ноября, состоялась, пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории футбола. Главный тренер сборной Дании Брайан Ример завершил общение с журналистами всего через 20 секунд после ее начала.

Причиной такого необычного завершения пресс-конференции стало полное отсутствие вопросов от представителей СМИ.

Напомним, что вчера, 18 ноября, подопечные Брайана сыграли ничью со сборной Сербии в рамках шестого тура Лиги наций.