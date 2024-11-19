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Самая короткая пресс-конференция в истории: тренер сборной Дании вышел к журналистам на 20 секунд
Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 ноября, состоялась, пожалуй, самая короткая пресс-конференция в истории футбола. Главный тренер сборной Дании Брайан Ример завершил общение с журналистами всего через 20 секунд после ее начала.
Причиной такого необычного завершения пресс-конференции стало полное отсутствие вопросов от представителей СМИ.
Напомним, что вчера, 18 ноября, подопечные Брайана сыграли ничью со сборной Сербии в рамках шестого тура Лиги наций.
A Conferência de Imprensa de Brian Riemer, selecionador da Dinamarca, durou apenas... 20 segundos. ????— GoncaloDias17 (@goncalo_diass17) November 19, 2024
Nenhum jornalista Dinamarquês esteve presente. pic.twitter.com/W2G9nelqdg
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