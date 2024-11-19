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Венгрия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Getty Images/Global Images Ukraine
Контрольный матч для обеих команд.
Германия уже закрепилась на первом месте и не опустится. Разве что, может появиться турнирная мотивация и желание показать себя резервистам, если они выйдут.
Венгрия же закрепилась на третьем месте и даже в случае победы и поражения сборной Нидерландов не поднимут сборную на вторую строчку.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3
Лига Наций. 6-й тур.
19 ноября 2024. Будапешт. "Пушкаш Арена"
Главный судья: Дуйе Струкан (Хорватия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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