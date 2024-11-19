Венгрия – Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Контрольный матч для обеих команд.

Германия уже закрепилась на первом месте и не опустится. Разве что, может появиться турнирная мотивация и желание показать себя резервистам, если они выйдут.

Венгрия же закрепилась на третьем месте и даже в случае победы и поражения сборной Нидерландов не поднимут сборную на вторую строчку.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. 6-й тур.

19 ноября 2024. Будапешт. "Пушкаш Арена"

Главный судья: Дуйе Струкан (Хорватия)

Трансляция: Megogo Футбол 3

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