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Словакия – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Матч начнётся в 21:45 по киевскому времени.
Фото: Facebook збірної Словаччини
Словакия на домашнем поле примет Эстонию уже в "контрольном матче".
Хозяева поля на втором месте с 10-ю очками. Они уже ждут жеребьёвки, чтобы попытаться попасть в Лигу В.
Эстония уже обеспечила себе сохранение в Лиге С и поэтому также сыграет в удовольствие.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 7
Лига Наций. 6-й тур.
19 ноября 2024. Трнава. "Городская Арена"
Главный судья: Миккель Реддер (Дания)
Трансляция: Megogo Футбол 7
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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