Словакия – Эстония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Словакия на домашнем поле примет Эстонию уже в "контрольном матче".

Хозяева поля на втором месте с 10-ю очками. Они уже ждут жеребьёвки, чтобы попытаться попасть в Лигу В.

Эстония уже обеспечила себе сохранение в Лиге С и поэтому также сыграет в удовольствие.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Наций. 6-й тур.

19 ноября 2024. Трнава. "Городская Арена"

Главный судья: Миккель Реддер (Дания)

Трансляция: Megogo Футбол 7

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