Лига Наций. Швеция - Азербайджан 6:0. Легкая прогулка с феерией Дьёкереша

Лига Наций. Группа С1. 6 тур

19 ноября. 21:45. Швеция, Стокгольм "Френдс Арена"

Швеция - Азербайджан, 6:0

Голы: Кулушевски Деян 10, 57, Дьёкереш Виктор 26, 37, 58, 70.

Сегодня в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций встретились сборные Швеции и Азербайджана. Хозяева еще 16 ноября одержали победу в группе Лиги наций C и уже готовы выйти в Лигу B. Между тем для подопечных Фернанду Сантуша этот матч стал последним шансом сохранить прописку в дивизионе.

Уверенное начало игры от хозяев привело к быстрому голу на десятой минуте матча. Дьёкереш ударил с правого края штрафной площади, и мяч отскочил от защитника "Карабаха" Мустафазаде прямо на левую ногу Кулушевского, который пробил по воротам. Такое начало тайма явно не ожидали подопечные Фернанду Сантуша, ведь добыть такую важную победу стало еще сложнее. После забитого гола сборная Азербайджана наконец завладела мячом на "Френдс Арена" и начала осваиваться на чужом поле. Первая атака не заставила долго ждать: Эмрели прострелил по левому флангу, что привело к угловому. Первый угловой гости разыграли, Байрамов попытался пробить в дальний угол, но мяч прошел мимо ворот.

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Мяч снова оказался у сборной Швеции, и они быстро взяли его под свой контроль, пытаясь что-то придумать впереди. Второй гол не заставил долго ждать: Кулушевский получил мяч на правом фланге атаки и прострелил в штрафную. Дьёкереш неуклюже, но удвоил разницу в счете. На 26-й минуте счет стал 2:0 в пользу подопечных Йона Даля Томассона. На этом "сине-желтые" не остановились и через десять минут Дьёкереш из вратарского угла пробил точно в дальний угол, и дубль нападающего "Спортинга" вывел его на первое место в списке лучших бомбардиров Лиги наций. Польский арбитр к основному времени первого тайма добавил две минуты, в течение которых другой нападающий сборной Швеции отметился голом. Александер Исак пробил в ближний угол, но четвертый гол отменили из-за положения вне игры. Сборная Швеции полностью доминировала в первом тайме.

Второй тайм начался с замен, сборная Азербайджана выпустила трех игроков в надежде исправить ситуацию, но ситуация обернулась в другую сторону. На 47-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота азербайджанцев, но Джафаров в прыжке спас свои ворота. Мяч продолжили контролировать хозяева, и это привело к двум голам. На 57-й минуте Кулушевский, благодаря рикошету, сделал счет 4:0, а Дьокереш на 58-й минуте сделал счет 5:0.

Подопечные Фернанду Сантуша разыграли мяч с центра поля, мяч держал Алиев, но Дьёкереш отобрал мяч у защитника и оформил хет-трик. Сборная Швеции ненадолго дала возможность подержать мяч сборной Азербайджана, но гости не воспользовались этой возможностью, ведь не смогли пройти оборону "сине-желтых", и мяч снова перешел к хозяевам. На 70-й минуте сборная Швеции забила последний гол в матче, автором которого стал Дьёкереш, оформивший покер. До конца второго тайма шведы позволяли азербайджанцам проводить атаки, но забить гол подопечным Сантуша так и не удалось.

Игра закончилась с разгромным счетом 6:0. Сборная Азербайджана отправилась в Лигу D, а сегодняшние победители подтвердили свой переход в Лигу B.

Швеция: Йоханссон Виктор, Старфельт, Сема Кен, Гудмундссон Габриэль(Нильс Сеттерстрём), Аяри Ясин (Эмиль Хольм), Нанаси (Эмиль Форсберг), Карлстрём Йеспер (Лукас Бергвалль), Салетрос Антон, Кулушевски Деян, Дьёкереш Виктор (Исак Лидберг), Исак Александр.

Азербайджан: Джафаров Рза, Сейдиев Амин (Аббас Исрафил оглы Гусейнов), Мустафазаде Бахлул, Гусейнов Бадави (Замик Алиев), Кривоцюк, Диниев Джошгун, Исаев Алексей (Муса Гурбанлы), Ахундзаде Нариман (Рамиль Шейдаев), Коку Озан (Джейхун Нуриев), Байрамов Турал, Эмрели Махир.

Предупреждение: Гудмундссон Габриэль 60, — Кривоцюк 23, Диниев Джошгун 57, Мустафазаде Бахлул 73, Байрамов Турал 88.