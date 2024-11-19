Лига наций УЕФА
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Борьба за трофей. В Лиге Наций определились все участники четвертьфинала
Лишь одна сборная победит в турнире
фото - Getty Images
В Лиге Наций определились все участники плей-офф турнира.
Восемь сборных попали в четвертьфинал Лиги Наций и поборются за трофей турнира. Сборные при жеребьёвке поделятся на сеянных и несеянных.
Победители групп попали в сеянные.
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- Несеянные сборные: Хорватия (группа 1), Италия (группа 2), Нидерланды (группа 3), Дания (группа 4).
- Сеянные сборные: Португалия (группа 1), Франция (группа 2), Германия (группа 3), Испания (группа 4).
Жеребьёвка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.
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Источник:Лига Наций
Опубликовал: Владислав Прийменко
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