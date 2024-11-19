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Борьба за трофей. В Лиге Наций определились все участники четвертьфинала

Лига наций УЕФА
Обновлено

Лишь одна сборная победит в турнире

Борьба за трофей. В Лиге Наций определились все участники четвертьфинала

фото - Getty Images

Новина українською

В Лиге Наций определились все участники плей-офф турнира.

Восемь сборных попали в четвертьфинал Лиги Наций и поборются за трофей турнира. Сборные при жеребьёвке поделятся на сеянных и несеянных.

Победители групп попали в сеянные.

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  • Несеянные сборные: Хорватия (группа 1), Италия (группа 2), Нидерланды (группа 3), Дания (группа 4).
  • Сеянные сборные: Португалия (группа 1), Франция (группа 2), Германия (группа 3), Испания (группа 4).

Жеребьёвка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

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Источник:
Лига Наций
Опубликовал: Владислав Прийменко
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