Борьба за трофей. В Лиге Наций определились все участники четвертьфинала

В Лиге Наций определились все участники плей-офф турнира.

Восемь сборных попали в четвертьфинал Лиги Наций и поборются за трофей турнира. Сборные при жеребьёвке поделятся на сеянных и несеянных.

Победители групп попали в сеянные.

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Несеянные сборные : Хорватия (группа 1), Италия (группа 2), Нидерланды (группа 3), Дания (группа 4).

: Хорватия (группа 1), Италия (группа 2), Нидерланды (группа 3), Дания (группа 4). Сеянные сборные: Португалия (группа 1), Франция (группа 2), Германия (группа 3), Испания (группа 4).

Жеребьёвка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.