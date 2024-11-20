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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известно финальное турнирное положение сборных во всех дивизионах Лиги наций

Лига наций УЕФА

Все матчи раунда сыграны

Известно финальное турнирное положение сборных во всех дивизионах Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 19 ноября завершились последние поединки 6-го тура группового этапа Лиги наций.

Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Сами поединки пройдут в конце марта.

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Напомним, что сборная Украины в своем матче 6-го тура Лиги наций переиграла национальную команду Албании (2:1).

Лига А, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Португалия 6 4 2 0 13 8 14
2 Хорватия 6 2 2 2 8 0 8
3 Шотландия 6 2 1 3 7 -1 7
4 Польша 6 1 1 4 9 -7 4

Лига А, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Франция 6 4 1 1 12 6 13
2 Италия 6 4 1 1 13 5 13
3 Бельгия 6 1 1 4 6 -3 4
4 Израиль 6 1 1 4 5 -8 4

Лига А, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Германия 6 4 2 0 18 14 14
2 Нидерланды 6 2 3 1 13 6 9
3 Венгрия 6 1 3 2 4 -7 6
4 Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4 -13 2

Лига А, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 6 5 1 0 13 9 16
2 Дания 6 2 2 2 7 2 8
3 Сербия 6 1 3 2 3 -3 6
4 Швейцария 6 0 2 4 6 -8 2

Лига B, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Чехия 6 3 2 1 9 1 11
2 Украина 6 2 2 2 8 0 8
3 Грузия 6 2 1 3 7 1 7
4 Албания 6 2 1 3 4 -2 7

Лига B, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Англия 6 5 0 1 16 13 15
2 Греция 6 5 0 1 11 7 15
3 Ирландия 6 2 0 4 3 -9 6
4 Финляндия 6 0 0 6 2 -11 0

Лига B, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Норвегия 6 4 1 1 15 8 13
2 Австрия 6 3 2 1 14 9 11
3 Словения 6 2 2 2 7 -2 8
4 Казахстан 6 0 1 5 0 -15 1

Лига B, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О
1 Уэльс 6 3 3 0 9 5 12
2 Турция 6 3 2 1 9 3 11
3 Исландия 6 2 1 3 10 -3 7
4 Черногория 6 1 0 5 4 -5 3

Лига С, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Швеция 6 5 1 0 19 15 16
2 Словакия 6 4 1 1 10 5 13
3 Эстония 6 1 1 4 3 -6 4
4 Азербайджан 6 0 1 5 3 -14 1

Лига С, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Румыния 5 5 0 0 15 12 15
2 Косово 5 4 0 1 10 6 12
3 Кипр 6 2 0 4 4 -11 6
4 Литва 6 0 0 6 4 -7 0

Лига С, группа 3

# Команда И В Н П М РМ О
1 Северная Ирландия 6 3 2 1 11 8 11
2 Болгария 6 2 3 1 3 -3 9
3 Беларусь 6 1 4 1 3 -1 7
4 Люксембург 6 0 3 3 3 -4 3

Лига С, группа 4

# Команда И В Н П М РМ О
1 Северная Македония 6 5 1 0 10 9 16
2 Армения 6 2 1 3 8 -1 7
3 Фарерские острова 6 1 3 2 5 -1 6
4 Латвия 6 1 1 4 4 -7 4

Лига D, группа 1

# Команда И В Н П М РМ О
1 Сан-Марино 4 2 1 1 5 2 7
2 Гибралтар 4 1 3 0 4 1 6
3 Лихтенштейн 4 0 2 2 3 -3 2

Лига D, группа 2

# Команда И В Н П М РМ О
1 Молдова 4 3 0 1 5 4 9
2 Мальта 4 2 1 1 2 0 7
3 Андорра 4 0 1 3 0 -4 1
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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