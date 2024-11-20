Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно финальное турнирное положение сборных во всех дивизионах Лиги наций
Все матчи раунда сыграны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 19 ноября завершились последние поединки 6-го тура группового этапа Лиги наций.
Отметим, что жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени. Сами поединки пройдут в конце марта.
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Напомним, что сборная Украины в своем матче 6-го тура Лиги наций переиграла национальную команду Албании (2:1).
Лига А, группа 1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|6
|4
|2
|0
|13
|8
|14
|2
|Хорватия
|6
|2
|2
|2
|8
|0
|8
|3
|Шотландия
|6
|2
|1
|3
|7
|-1
|7
|4
|Польша
|6
|1
|1
|4
|9
|-7
|4
Лига А, группа 2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|4
|1
|1
|12
|6
|13
|2
|Италия
|6
|4
|1
|1
|13
|5
|13
|3
|Бельгия
|6
|1
|1
|4
|6
|-3
|4
|4
|Израиль
|6
|1
|1
|4
|5
|-8
|4
Лига А, группа 3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Германия
|6
|4
|2
|0
|18
|14
|14
|2
|Нидерланды
|6
|2
|3
|1
|13
|6
|9
|3
|Венгрия
|6
|1
|3
|2
|4
|-7
|6
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|0
|2
|4
|4
|-13
|2
Лига А, группа 4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|6
|5
|1
|0
|13
|9
|16
|2
|Дания
|6
|2
|2
|2
|7
|2
|8
|3
|Сербия
|6
|1
|3
|2
|3
|-3
|6
|4
|Швейцария
|6
|0
|2
|4
|6
|-8
|2
Лига B, группа 1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Чехия
|6
|3
|2
|1
|9
|1
|11
|2
|Украина
|6
|2
|2
|2
|8
|0
|8
|3
|Грузия
|6
|2
|1
|3
|7
|1
|7
|4
|Албания
|6
|2
|1
|3
|4
|-2
|7
Лига B, группа 2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|6
|5
|0
|1
|16
|13
|15
|2
|Греция
|6
|5
|0
|1
|11
|7
|15
|3
|Ирландия
|6
|2
|0
|4
|3
|-9
|6
|4
|Финляндия
|6
|0
|0
|6
|2
|-11
|0
Лига B, группа 3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Норвегия
|6
|4
|1
|1
|15
|8
|13
|2
|Австрия
|6
|3
|2
|1
|14
|9
|11
|3
|Словения
|6
|2
|2
|2
|7
|-2
|8
|4
|Казахстан
|6
|0
|1
|5
|0
|-15
|1
Лига B, группа 4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Уэльс
|6
|3
|3
|0
|9
|5
|12
|2
|Турция
|6
|3
|2
|1
|9
|3
|11
|3
|Исландия
|6
|2
|1
|3
|10
|-3
|7
|4
|Черногория
|6
|1
|0
|5
|4
|-5
|3
Лига С, группа 1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швеция
|6
|5
|1
|0
|19
|15
|16
|2
|Словакия
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|13
|3
|Эстония
|6
|1
|1
|4
|3
|-6
|4
|4
|Азербайджан
|6
|0
|1
|5
|3
|-14
|1
Лига С, группа 2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|5
|5
|0
|0
|15
|12
|15
|2
|Косово
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|12
|3
|Кипр
|6
|2
|0
|4
|4
|-11
|6
|4
|Литва
|6
|0
|0
|6
|4
|-7
|0
Лига С, группа 3
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Северная Ирландия
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|11
|2
|Болгария
|6
|2
|3
|1
|3
|-3
|9
|3
|Беларусь
|6
|1
|4
|1
|3
|-1
|7
|4
|Люксембург
|6
|0
|3
|3
|3
|-4
|3
Лига С, группа 4
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Северная Македония
|6
|5
|1
|0
|10
|9
|16
|2
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8
|-1
|7
|3
|Фарерские острова
|6
|1
|3
|2
|5
|-1
|6
|4
|Латвия
|6
|1
|1
|4
|4
|-7
|4
Лига D, группа 1
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Сан-Марино
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|7
|2
|Гибралтар
|4
|1
|3
|0
|4
|1
|6
|3
|Лихтенштейн
|4
|0
|2
|2
|3
|-3
|2
Лига D, группа 2
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Молдова
|4
|3
|0
|1
|5
|4
|9
|2
|Мальта
|4
|2
|1
|1
|2
|0
|7
|3
|Андорра
|4
|0
|1
|3
|0
|-4
|1
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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