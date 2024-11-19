Лига Наций. Чехия – Грузия 2:1. И группу выиграли, и Украине помогли

Тяжеловато было подходить к этому матчу подопечным Ивана Гашека, ведь ответственность высокая, побеждать нужно, чтобы спокойно выйти с первого места, но при этом не было Томаша Соучека и Томаша Хоры, оба не могли играть из-за дисквалификации. А играть против Грузии, которой необходима только победа, которой не занимать мотивации и которая уже неоднократно доказывала, что готова удивить абсолютно любого соперника.

Однако в первом тайме удивляли только чехи. По примеру Украины они очень быстро забили первый гол. Простая атака с левого фланга и прострел от Климента в центр штрафной, где вторым темпом забежал Шульц. Павел пробил очень быстро в ближний угол, на что не успел среагировать Мамардашвили, поэтому 1:0.

Интересно, что даже после того, как хозяева поля открыли счет, они не стали осторожнее в своих атаках или защитных действиях. Наоборот, мы увидели продолжение давления, они практически оставили без мяча подопечных Вилли Саньйоля. Одна из атак привела к вынужденному нарушению правил прямо перед штрафной площадкой, после чего арбитр назначил штрафной удар. Долго готовились к его исполнению чехи, но получилось хитро: разошлись игроки из стенки, открыв зону для удара по центру, поэтому Адам Гложек низом пробил в щель, на что точно не мог надеяться голкипер Грузии, 2:0.

И даже после того, как счет стал 2:0, мы не увидели какой-то особой реакции от гостей, не было мощного давления или постоянных атак в попытках сократить отставание в счете. Единственный реально опасный момент был создан уже под конец тайма, когда после подачи в штрафную круглый попал к Хвичи Кварацхелии, а тот попытался сразу закрутить в дальний угол ворот. Коварж уже не реагировал и сопровождал мяч только взглядом, а тот попал в штангу, немного не хватило грузинам.

Ожидалось, что во втором тайме мы точно увидим ту Грузию, которая получала бешеную победу против Португалии на Евро, но и там все было не так стабильно, но уже очевидно лучше. Кварацхелия пошел в сольный проход и пробил в ближний угол ворот, Коварж на месте. На это ответил своим ударом Гложек, впрочем Мамардашвили спас. Ну а дальше был гол после классного прохода по флангу и передачи от Отара Какабадзе, который нашел в штрафной зоне Жоржа Микаутадзе, а тот в касание пробил в ближнюю девятку, без шансов для вратаря.

После этого чехи стали играть осторожнее, не позволяли себе таких открытых зон сзади и просто стали прагматичными. Мелочи по типу не спешить с розыгрышем удара от ворот или штрафного/углового удара стали обязательным атрибутом. При этом Грузия не то чтобы очень сильно давила на своего соперника и не то, чтобы была очень близкой к тому, чтобы выровнять счет на табло. Соперник не позволял и если у кого-то и были реально опасные моменты, то это у чехов, особенно на контратаках и стандартах. Не хватало лишь точности, сначала Хитилу, а затем и Емелке.

И это странно, учитывая то, насколько важным был результат этой игры. Только в компенсированное арбитром время мы увидели реальную злость и навал на ворота чехов, но было уже поздно. Удар Звизивадзе после прострела с фланга отразил Коварж, добить было некому. Проснулись на последние несколько минут, а надо было гораздо раньше.

Учитывая результат в параллельном матче, грузины завершают группу на третьем месте и будут играть плей-офф матчи за выживание в дивизионе В. Чехи уверенно выходят с первой строчки, ну а сборная Украины как минимум остается в дивизионе В, а как максимум — имеет шанс побороться за повышение.

Лига Наций. Лига В. Группа 1, шестой тур

Стадион: "Андрув" (Оломоуц)

Главный судья: Анастасиос Папапетру (Греция)

Чехия — Грузия 2:1

Голы: Шульц (3), Гложек (24) — Микаутадзе (60)

Чехия: Коварж — Голеш, Емелка, Боржил — Цоуфал, Черв, Крал, Черны (Провод, 57) — Шульц (Кухта, 88), Климент (Хитил, 57), Гложек (Лингр, 73)

Грузия: Мамардашвили — Гвелесиани (Давиташвили, 36), Кашия, Двали — Китеишвили (Меквабишвили, 61) — Какабадзе (Гочолейшвили, 79), Чекветадзе (Зивзивадзе, 62), Кочорашвили, Лочошвили — Микаутадзе (Лобжанидзе, 79), Кварацхелия

Предупреждения: Голеш (67), Крал (75), Хитил (90+4), Цоуфал (90+4), Кухта (90+4) — Двали (23), Микаутадзе (35), Лочошвили (62), Кварацхелия (90+4), Кашия (90+6)