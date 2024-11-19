Лига наций. Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1. Хозяева вылетают в Дивизион B на положительной ноте

Лига наций, дивизион A

Группа 3, шестой тур

"Билино Поле" (Зеница)

Главный арбитр: Алиар Агаев (Азербайджан)

Оба матча в группе 3 дивизиона А Лиги наций завершились в пользу мира. Андердоги дома принимали откровенных фаворитов, и оба смогли после пропущенного гола отыграться и вырвать ничью. Одной из причин – просто ненужность этого тура. Все окончательно и безвозвратно было решено несколько дней назад, поэтому команды сегодня играли либо в свое удовольствие, либо просто из-за необходимости.

Первый тайм боснийцы провели в борьбе. Они пытались сделать хоть что-нибудь на поле. Чуть ли не три четверти времени мячом владели гости, преимущество также было у их ног. Единственное, что сделали хозяева в атаке – это один удар до перерыва “для статистики”.

Собственно, и владение Нидерландов тоже было не супер зрелищным. Да, несколько моментов создали, гол даже забили, но в завершающей фазе атаки чего-то часто не хватало. Даже то же взятие ворот было только благодаря угловому. После розыгрыша от флажка и подачи в штрафную Бробби головой точно пробил.

После перерыва нидерландцы вообще не были похожи сами на себя. Владение мяча в безопасной зоне вдали от чужих ворот, мало обострений у чужих владений, ноль ударов в створ. А боснийцы поджимали.

Сразу же на старте второго тайма Джеко пробил остро – попал в сетку с внешней стороны ворот. на 67-й минуте боснийская легенда пробивала после прострела партнера с фланга, но голкипер парировал. На добивании первым был Демирович, который отправил круглого в ворота.

Интересно, а наверное даже грустно, что на этот матч собралась даже не треть всего стадиона в Зенице, который вмещает чуть больше 15 тысяч (посещаемость – 4 134 фаната). И все же их команда хоть и вылетела из топ-дивизиона, но сделала это на положительной ноте. Не просто отобрала очки у хорошого соперника, а во втором тайме его обыграла. При счете 1:1 сами боснийцы серьезных моментов не создали, но и оппоненту не дали.

В общей сложности Босния и Герцеговина забила в этой Лиге наций четыре гола. Три из них – в ворота нидерландцев. Интересный показатель. А "оранье" провели очередной "посредственный" турнир. Занять в квартете, где были Венгрия и Босния и Герцеговина, место ниже второго – было бы провалом.

Босния и Герцеговина – Нидерланды 1:1

Голы: Демирович 67 – Бробби 24

Босния и Герцеговина: Зломислич – Дедич, Бычакчич (Баздар 63), Барышич, Мухамерович – Тахирович (Башич 86), Шуньич, Бурныч – Гигович (Байрактаревич 63), Джеко (Дьякович 90+1), Демирович (Куленович 86)

Нидерланды: Флэккен – Фримпонг (Ренш 66), де Врей, де Лигт, Хато – Виффер, Зиркзе (Вегхорст 77), Копмайнерс – Клюйверт (Мален 66), Бробби (Гравенберх 71), Ланг (Гакпо 7)

Предупреждение: Демирович 76