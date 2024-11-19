Лига наций УЕФА
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SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании
Оценки за матч
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Сегодня, 19 ноября, сборная Украины сыграла против Албании в рамках шестого тура Лиги наций.
Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Георгий Судаков. Он получил 7.7. А WhoScored поставил наивысший балл Александру Зинченко, автору гола на 5-й минуте поединка, — 7.9.
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Самую низкую оценку в нашей сборной получил голкипер Анатолий Трубин, который пропустил пенальти и сделал один сейв (6.4 от Sofascore и 5.8 - WhoScored).
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20.11.2024 в 00:54
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