SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании

Звісно ж не Судаков, він аж ніяк не найкращий, ба більше. він не то що найкращий, а ледь не найгірший був на полі серед українців, і це вже стається не перший матч. От та контора Софа продовжує відпрацьовувати на контору Ахметова. Найкращим же насправді вже традиційно мав бути визнаний Забарний. Також варто відзначити Миколенка, Зінченка та Яремчука, хоча два останніх зіграли не повний матч. на більше їм не вистачило сил, також вже традиційно старанно зіграв Калюжний, хоча у другому таймі він вже почав просідати. Трубін зловив ляп - пенальті, Мудрик зіграв слабко на тлі втоми після першого матчу, йому взагалі властива не стабільна гра - бувають окремі матчі на сплеску, а в інших він ніякий, а саме стабільність характеризує клас гравця, як-от Забарного. Щодо Коноплі, то він старався, але йому теж забракло сил на весь матч. Матвієнко стабільно посередньо, бо не припустився в цьому матчі критичних помилок. Шапаренку треба давати грати на звичній йому позиції, щоб його талант і висока майстерність були у великій нагоді нашій збірній. Гуцуляк і Назаренко ще дуже сирі для гри у збірній, але потроху, обережно і поступово їх треба награвати.