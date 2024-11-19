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SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании

Лига наций УЕФА
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SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 ноября, сборная Украины сыграла против Албании в рамках шестого тура Лиги наций.

Лучшим украинским игроком матча по версии Sofascore стал Георгий Судаков. Он получил 7.7. А WhoScored поставил наивысший балл Александру Зинченко, автору гола на 5-й минуте поединка, — 7.9.

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Самую низкую оценку в нашей сборной получил голкипер Анатолий Трубин, который пропустил пенальти и сделал один сейв (6.4 от Sofascore и 5.8 - WhoScored).

SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании - изображение 1
SofaScore и WhoScored определились с лучшими игроками сборной Украины в матче против Албании - изображение 2
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Украина Албания WhoScored SofaScore
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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.11.2024 в 00:54
Звісно ж не Судаков, він аж ніяк не найкращий, ба більше. він не то що найкращий, а ледь не найгірший був на полі серед українців, і це вже стається не перший матч. От та контора Софа продовжує відпрацьовувати на контору Ахметова. Найкращим же насправді вже традиційно мав бути визнаний Забарний. Також варто відзначити Миколенка, Зінченка та Яремчука, хоча два останніх зіграли не повний матч. на більше їм не вистачило сил, також вже традиційно старанно зіграв Калюжний, хоча у другому таймі він вже почав просідати. Трубін зловив ляп - пенальті, Мудрик зіграв слабко на тлі втоми після першого матчу, йому взагалі властива не стабільна гра - бувають окремі матчі на сплеску, а в інших він ніякий, а саме стабільність характеризує клас гравця, як-от Забарного. Щодо Коноплі, то він старався, але йому теж забракло сил на весь матч. Матвієнко стабільно посередньо, бо не припустився в цьому матчі критичних помилок. Шапаренку треба давати грати на звичній йому позиції, щоб його талант і висока майстерність були у великій нагоді нашій збірній. Гуцуляк і Назаренко ще дуже сирі для гри у збірній, але потроху, обережно і поступово їх треба награвати.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.11.2024 в 00:54
Звісно ж не Судаков, він аж ніяк не найкращий, ба більше. він не то що найкращий, а ледь не найгірший був на полі серед українців, і це вже стається не перший матч. От та контора Софа продовжує відпрацьовувати на контору Ахметова. Найкращим же насправді вже традиційно мав бути визнаний Забарний. Також варто відзначити Миколенка, Зінченка та Яремчука, хоча два останніх зіграли не повний матч. на більше їм не вистачило сил, також вже традиційно старанно зіграв Калюжний, хоча у другому таймі він вже почав просідати. Трубін зловив ляп - пенальті, Мудрик зіграв слабко на тлі втоми після першого матчу, йому взагалі властива не стабільна гра - бувають окремі матчі на сплеску, а в інших він ніякий, а саме стабільність характеризує клас гравця, як-от Забарного. Щодо Коноплі, то він старався, але йому теж забракло сил на весь матч. Матвієнко стабільно посередньо, бо не припустився в цьому матчі критичних помилок. Шапаренку треба давати грати на звичній йому позиції, щоб його талант і висока майстерність були у великій нагоді нашій збірній. Гуцуляк і Назаренко ще дуже сирі для гри у збірній, але потроху, обережно і поступово їх треба награвати.
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