Когда Украина узнает соперника в плей-офф. Дата жеребьёвки

УЕФА назвала дату, когда сборная Украины узнает своего соперника в плей-офф Лиги Наций.

Жеребьёвка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.

Кроме потенциальных соперников за повышение и понижение в Лигах, также пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Лиги Наций.

Напомним, сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе В1.