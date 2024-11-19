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Когда Украина узнает соперника в плей-офф. Дата жеребьёвки
Всё решит жребий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назвала дату, когда сборная Украины узнает своего соперника в плей-офф Лиги Наций.
Жеребьёвка состоится 22 ноября в 13:00 по киевскому времени.
Кроме потенциальных соперников за повышение и понижение в Лигах, также пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Лиги Наций.
Напомним, сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе В1.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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