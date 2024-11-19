Лига Наций. Венгрия - Германия 1:1. Спасение на последних секундах

Лига Наций. Группа А3. Шестой тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Венгрия - Германия 1:1

Голы: Собослай 90+9 (пен.) - Нмеча 76

Венгрия: Дибуш, Фиола, Орбан, Дардаи, Него (Ката 65), Никитшер (Гера 65), Шефер, Надь (Шон 82), Саллаи (Чобот 82), Варга (Грубер 89), Собослай

Германия: Нюбель, Хенрихс, Шлоттербек, Кох, Киммих (Гозенс 46), Андрих, Нмеча, Сане (Кляйндинст 80), Брандт (Хавертц 62), Фюрих (Мусиала 61), Гнабри (Виртц 61)

Предупреждения: Гера 87, Шефер 90+3 - Шлоттербек 57, Виртц 72, Андрих 90+3

Главный арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)

Германия выиграла группу А3 Лиги Наций уверенно. Еще за тур до финиша. С четырьмя очками из матчей против Нидерландов, 5:0 над Венгрией, 7:0 над Боснией и Герцеговиной три дня назад. Вот только обе крупные победы были добыты дома. В гостях же "Манншафт" не переиграла голландцев, добыла лишь 2:1 в Боснии, а сегодня упустила победу на последних секундах. Тяжело ей на выезде.

Судьба Венгрии в группе также была известна за тур до финиша. 0:4 в Нидерландах оставил ее третьей, то есть в борьбе за выживание в Дивизионе А. Но и у нее перепад между домом и гостями велик. Во всех трех домашних матчах кампании в ЛН она не проиграла, сыграв вничью. Во всех турнирах не проиграла дома уже в 13-ти матчах подряд. В этом плане сегодняшний результат закономерен.

Закономерен он и в игровом плане. Юлиан Нагельсманн произвел девять замен в стартовом составе по сравнению с матчем против боснийцев, оставив лишь Киммиха и Андриха, заявлял, что сегодня результат - не главное. Он хотел увидеть игру. Но вряд ли увидел ту игру, на которую надеялся. Его подопечные владели мячом 71 процент времени, но по ударам по воротам и в створ матч проиграли.

Начали как раз немцы активно. Гнабри пробивал то в защитников, то неточно. Но вскоре уже Варга и Саллай не попадали в створ. А Шефер попал в нижний угол метров с 13-ти, и Нюбелю пришлось отбивать. Пришлось отбивать и удар с полулета Надя с линии штрафной. Германия же в створ ворот впервые попала лишь в начале второго тайма. Защитник Гозенс с линии штрафной. Дибуш взял.

К середине второго тайма давление гостей все же началось. Брандт забил из офсайда. Хавертц с линии штрафной слета попал в стойку. Хотя и на это хозяева ответили. Нюбель еле потащил ногой удар Варги, брал еще один его удар и удар Саллая. И все же немцы забили. Угловой Виртца замкнул головой Шлоттербек, Дибуш выцарапал с линии ворот, но Нмеча в первом "старте" за сборную добил.

Венгры ответили давлением, серией заблокированных ударов издали. Один из них, правда, был заблокирован рукой Коха, немного выставленной. Пока спорили, пока смотрели видео, пока Собослай готовился к удару - наступила 99-ая минута. Но Доминик не дал себя запутать или усыпить и исполнил "паненку".

Хороший подарок для помощника главного тренера венгров Адама Салая, госпитализированного прямо со скамьи запасных во время матча против Нидерландов. Ему уже лучше, его сборной также лучше. В четырех из шести матчей кампании она выглядела более чем достойно и набирала очки. Германия набрала во всех шести, то есть не проигрывала. Но игру в гостях нужно улучшать.