Лига наций УЕФА
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Лиги наций. Словакия минимально победила, Мальта с Андоррой сыграли вничью
Результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги наций: Мальта - Андорра (группа D2) и Словакия - Эстония (С1).
Сборная Мальты сыграла вничью со своим соперником (0:0), а в то же время национальная сборная Словакии минимально обыграла Эстонию (1:0).
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|Лига наций. Группа С1
Словакия - Эстония - 1:0
Гол: Стрелец 72'
|Лига наций. Группа D2
Мальта - Андорра - 0:0
Ситуация в группах С1 и D2 такова:
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