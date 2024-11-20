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Лиги наций. Словакия минимально победила, Мальта с Андоррой сыграли вничью

Лига наций УЕФА
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Результаты матчей

Лиги наций. Словакия минимально победила, Мальта с Андоррой сыграли вничью

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 ноября, состоялись матчи шестого тура Лиги наций: Мальта - Андорра (группа D2) и Словакия - Эстония (С1).

Сборная Мальты сыграла вничью со своим соперником (0:0), а в то же время национальная сборная Словакии минимально обыграла Эстонию (1:0).

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Лига наций. Группа С1
Словакия - Эстония - 1:0
Гол: Стрелец 72'
Лига наций. Группа D2
Мальта - Андорра - 0:0

Ситуация в группах С1 и D2 такова:

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Словакия Андорра Мальта Эстония
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