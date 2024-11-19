Лига Наций. Сумасшедшая развязка в группе. Черногория творит сенсацию, Турция теряет первое место

В группе 4 Лиги В произошла сумасшедшая развязка.

Сборная Черногории, которая за 5 матчей не набрала очков, обыграла лидера группы Турцию. Матч закончился со счётом 3:1. Черногория громко хлопнула дверью. Турция попала в стыковые матчи.

Это сыграло в пользу Уэльса. Сборная Соединённого королевства выиграла у Исландии, хотя пропустила первой. Со счётом 4:1 Уэльс занимает первое место в группе и напрямую попадает в Лигу А.

Уэльс играл в Лиге А в сезоне 2022/23 и вылетел с группы.