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Лига Наций. Сумасшедшая развязка в группе. Черногория творит сенсацию, Турция теряет первое место

Лига наций УЕФА
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Лига Наций. Сумасшедшая развязка в группе. Черногория творит сенсацию, Турция теряет первое место

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В группе 4 Лиги В произошла сумасшедшая развязка.

Сборная Черногории, которая за 5 матчей не набрала очков, обыграла лидера группы Турцию. Матч закончился со счётом 3:1. Черногория громко хлопнула дверью. Турция попала в стыковые матчи.

Это сыграло в пользу Уэльса. Сборная Соединённого королевства выиграла у Исландии, хотя пропустила первой. Со счётом 4:1 Уэльс занимает первое место в группе и напрямую попадает в Лигу А.

Уэльс играл в Лиге А в сезоне 2022/23 и вылетел с группы.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Уэльс Уэльс 6 3 3 0 9-4 12
2 Турция Турция 6 3 2 1 9-6 11
3 Исландия Исландия 6 2 1 3 10-13 7
4 Черногория Черногория 6 1 0 5 4-9 3
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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