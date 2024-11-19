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Лига Наций. Сумасшедшая развязка в группе. Черногория творит сенсацию, Турция теряет первое место
За это мы и любим футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В группе 4 Лиги В произошла сумасшедшая развязка.
Сборная Черногории, которая за 5 матчей не набрала очков, обыграла лидера группы Турцию. Матч закончился со счётом 3:1. Черногория громко хлопнула дверью. Турция попала в стыковые матчи.
Это сыграло в пользу Уэльса. Сборная Соединённого королевства выиграла у Исландии, хотя пропустила первой. Со счётом 4:1 Уэльс занимает первое место в группе и напрямую попадает в Лигу А.
Уэльс играл в Лиге А в сезоне 2022/23 и вылетел с группы.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Уэльс
|6
|3
|3
|0
|9-4
|12
|2
|Турция
|6
|3
|2
|1
|9-6
|11
|3
|Исландия
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|4
|Черногория
|6
|1
|0
|5
|4-9
|3
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