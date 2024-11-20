"Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы

Получили максимум в той ситуации, в которой оказались. Можно много говорить о том, что команда Сергея Реброва сама виновата в том, что оказалась в ситуации, когда не может выйти из группы с первого места, но давайте отталкиваться от того, что мы увидели вчера. Нужно было побеждать и надеяться на положительный результат в параллельном матче. И мы все от себя зависящее сделали.

Теперь Украина имеет шанс выйти в дивизион А через матчи плей-офф и для этого пришлось выбить в низший дивизион Албанию. И если мы особо не задумываемся об эмоциях и итогах матча для нашего соперника, то наши албанские коллеги только этим и занимались. Как отреагировала албанская пресса на поражение от Украины и вылет в дивизион С? Айда разбираться!

Сразу надо отметить, что все материалы в основном мало наполнены тактической составляющей, мало кто вообще хотел обсуждать рисунок игры или подробно разбирать отдельные моменты. Бросается в глаза, что журналисты были не в лучшем настроении, поэтому там преобладали эмоции, а не холодный анализ.

"Красно-черная капитуляция! Украина ставит нас на колени и выбрасывает в дивизион С", — так свой материал назвал автор материала на портале Panorama Sport. В самой статье также преобладают печальные эмоции: "Ноябрьские матчи стали настоящей катастрофой для национальной сборной Албании. После двух неудачных выступлений за несколько дней команда прошла от надежд на выход в дивизион А до вылета в дивизион С".

О самой игре они также не рассказывают много подробностей и отмечают очень сильный старт сборной Украины, который разрушил всю игру: "Если у Силвиньо и был какой-то план на этот матч, то он был развален через 10 минут после двух быстрых голов от наших соперников. В общем, игра сборной Албании в первом тайме была неудачной и частично позорной и на перерыв команды ушли со счетом 2:0, который отражал заслуженное преимущество украинцев".

Там отметили, что во втором тайме замены от главного тренера имели свой положительный эффект и выход Байрами и Узуни улучшил рисунок игры: "Да, выход Байрами и Узуни был эффективным, но даже так мы нашли свой гол только после пенальти. Справедливый пенальти, это стоит отметить, но с игры поразить ворота Трубина не удалось. После забитого гола особо много моментов мы уже не создали, поэтому в итоге уступили 2:1, пропустив Украину вперед и опустившись на последнюю строчку".

Издание Bota Sot вышло с заголовком "Первые 10 минут оказались смертельными". И здесь трудно не согласиться, именно стартовый натиск Украины и полный провал подопечных Силвиньо стал решающим: "На 5-й минуте Албания уже шокирована после удара от Зинченко с 15 метров, полузащитник Арсенала хорошо попал в нижний угол ворот Стракоши. Через 5 минут провал в обороне и удар от Яремчука головой с близкого расстояния 0:2".

Конечно, нашлось несколько слов и о втором тайме, в котором албанцы выглядели лучше и даже могли претендовать на ничью. Перечислив несколько опасных моментов, в том числе от Узуни и Аети, они отметили, что этого все же было недостаточно, а также вспомнили о сейве Стракоши на последних минутах: "Забитый гол с пенальти придал команде крылья, но даже того запала не хватило, чтобы сравнять счет. А в конце игры только реакция Стракоши спасла нас от третьего пропущенного гола".

"Красное отчаяние! Албания вылетает в Лигу С", — это заголовок издания Top Sporti, в котором бросились критиковать главного наставника сборной Силвиньо: "Конечно, можно говорить о неудачном старте матча, но на него можно и нужно было реагировать раньше. Именно поздняя реакция Силвиньо на то, что происходит на поле, привела к таким печальным последствиям. Нужно ли было выбирать другой стартовый состав, или раньше проводить замены - вопрос открытый, но это в любом случае решение наставника. Нам бы хватило и ничьей для того, чтобы иметь шанс остаться в дивизионе В, а теперь мы точно с ним прощаемся".

По поводу игры сборной Украины там отозвались достаточно положительно: "Очень решительный и четкий перформанс сборной Украины в этом матче не оставил никаких сомнений по поводу справедливости результата. В конце они могли даже забить третий гол и с уверенным счетом закрыть матч, спасла только реакция Стракоши".

Gazeta Shqip решила обойтись без громких заголовков и свой материал назвала прозаично: "Красные проиграли Украине дома и вылетели в дивизион С".

"Худшего старта не придумать", — говорится в материале. "Красные пропустили 2 гола за 4 минуты. Трудно было оправиться после такого в первом тайме, но хорошо, что не пропустили больше. Куда интереснее игра стала во второй половине встречи, все активизировалось благодаря двум заменам, на поле вышли Байрами и Узуни. Именно они хорошо протестировали оборону сборной Украины и тест был пройден с переменным успехом".

Интересно, что именно в этом издании пишут о том, что Албания все же заслужила хотя бы сравнять счет за свою великолепную игру во втором тайме, ведь моментов хватало. Они в принципе единственные, кто подверг сомнению справедливость итогового результата.

Наверное, после такого поражения других материалов от албанцев ожидать не стоило. Они в первую очередь думают о вылете в низший дивизион и разбирать именно эту игру на молекулы не очень хотели. Зато пафосных заголовков и критики в сторону команды и главного тренера хватало.

Таковы были итоги, Украина как минимум остается в дивизионе В и с этим хотелось бы поздравить всех болельщиков. За вероятный выход в элитный дивизион еще поборемся.