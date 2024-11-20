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Тренер Трабзонспора следил за тремя игроками во время матча Грузия – Украина
Специалиста интересуют представители обеих сборных
Фото: habervakti.com
Как сообщает Milliyet, главный наставник турецкого "Трабзонспора" Шенол Гюнеш был среди зрителей на поединке 5-го тура Лиги наций Грузия – Украина.
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Источник отмечает, что тренер наблюдал за действиями сразу трех спортсменов – Николая Шапаренко, а также Луки Лочошвили ("Кремонезе") и Отара Китеишвили ("Штурм").
В ближайшее время Гюнеш подготовит отчет для клубного руководства, в котором поделится своими впечатлениями от исполнителей. В Milliyet утверждают, что Шенол по итогам встречи предпочел Китеишвили.
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