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Тренер Трабзонспора следил за тремя игроками во время матча Грузия – Украина

Лига наций УЕФА
Обновлено

Специалиста интересуют представители обеих сборных

Тренер Трабзонспора следил за тремя игроками во время матча Грузия – Украина

Фото: habervakti.com

Новина українською

Как сообщает Milliyet, главный наставник турецкого "Трабзонспора" Шенол Гюнеш был среди зрителей на поединке 5-го тура Лиги наций Грузия – Украина.

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Источник отмечает, что тренер наблюдал за действиями сразу трех спортсменов – Николая Шапаренко, а также Луки Лочошвили ("Кремонезе") и Отара Китеишвили ("Штурм").

В ближайшее время Гюнеш подготовит отчет для клубного руководства, в котором поделится своими впечатлениями от исполнителей. В Milliyet утверждают, что Шенол по итогам встречи предпочел Китеишвили.

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Национальная сборная Украины Николай Шапаренко Шенол Гюнеш Лука Лочошвили Национальная сборная Грузии
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Источник:
Milliyet
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
20.11.2024 в 03:51
«Шенол по итогам встречи предпочел Китеишвили.» Дык и ежу понятно... Он дешевле 300 млн
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
20.11.2024 в 03:51
«Шенол по итогам встречи предпочел Китеишвили.» Дык и ежу понятно... Он дешевле 300 млн
Ответить
0
0

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