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Спасительное пенальти на 90+9 минуте. Венгрия – Германия 1:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева избежали поражения
Фото - Horvath Tamas / Getty Images
До перерыва гости уверенно контролировали мяч (72%), но ни разу не попали в створ. Во втором тайме доминация продолжилась и "немецкой машине" удалось открыть счет. Подопечные Росси нанесли 16 ударов, но отличились лишь с 11-метровой отметки.
Венгрия финишировала третьей в квартете А3 (6 очков) и будет играть в плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе. "Бундестим" завершил выступление на первой строчке и без поражений (14 баллов).
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Смотрите обзор матча 6 тура Лиги наций УЕФА
Будапешт. Пушкаш Арена, 53 212 зрителей
Голы: Собослай, 90+9 (п) – Нмеча, 76
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